"Nadie escribió mensajes con planes de guerra", ha aseverado Hegseth ante la prensa estadounidense poco antes de subir a bordo de un avión en Hawai que le llevará a Guam --territorio no incorporado de Estados Unidos-- y desde donde ha precisado que en el grupo no se informa de ubicaciones exactas ni rutas de vuelo de los bombarderos estadounidenses.

"Esta mañana he visto que se ha publicado algo que no parece un plan de guerra. De hecho, incluso han cambiado el titulo a 'planes de ataque' porque saben que no son planes de guerra (...) No hay unidades, ni ubicaciones, ni rutas, ni rutas de vuelo, ni fuentes, ni métodos, ni información clasificada", ha aseverado Hegseth antes de subir a bordo de la aeronave.