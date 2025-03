"Venezuela es un país libre. No somos colonia de nadie. Nadie viene a naricearnos, a ningunearnos. Nadie es nadie. No, ese tiempo se acabó. El tiempo que nos nariceaban y daban órdenes al país en inglés", ha reivindicado Nicolás Maduro en su canal de Telegram.

El presidente de Venezuela ha explicado que no habla en su nombre porque "no es un hombre, no es Maduro, es un pueblo decidido a ser libre, rebelde, empoderado, organizado, consciente, amoroso, heroico y bolivariano". "No van a poder con nosotros, nunca. Jamás", ha subrayado.