Sale a la luz un tuit de Virginia Giuffre que advertía sobre su muerte: "Si algo me sucede”

Las primeras investigaciones apuntan a que Giuffre habría muerto por suicidio, pero horas después de conocerse la noticia, numerosos usuarios de las redes sociales han rescatado un tuit suyo en el que advertía de su muerte: "Hago público que de ninguna manera tengo intenciones suicidas. Se lo he dicho a mi terapeuta y a mi médico de cabecera. Si algo me sucede, por el bien de mi familia, no dejen que esto pase y ayúdenme a protegerlos. Demasiadas personas malvadas quieren que me retire", escribía hace unos años en su cuenta de Twitter, ahora X.