A los neoconservadores, Witkoff ha respondido que no se dejará "manipular" por los iraníes. "Pueden intentarlo, pero no lo conseguirán", ha declarado el enviado antes de mandar un mensaje a Teherán de que no dilate los resultados de las conversaciones. "Como los iraníes acudan a la mesa de negociaciones con la idea de perder el tiempo, no van a verme mucho el pelo", ha indicado.