Moscú siempre ha defendido que pagó un precio muy alto con la muerte de más de 25 millones de ciudadanos soviéticos por lograr la paz en una Europa, que no lo hay reconocido lo suficiente y que ahora le repudia situándose del lado de Kiev.

Por parte de la UE no faltará uno de los escasos aliados de Putin, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, pero no ha acudido Viktor Orbán. de Hungría, quién rechazó la invitación alegando que no iría "aunque hubiera buenas relaciones entre Rusia y Occidente" ya que el fin de la II Guerra Mundial supuso una de las peores derrotas de su historia.