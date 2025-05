La jueza Julieta Makintach, relacionada con la grabación de un documental sobre el juicio de la muerte de Maradona, ha sido apartada del caso judicial este martes

Según explicaron a EFE fuentes judiciales, el juicio se podría suspender, volver a empezar o continuar con un nuevo juez

La jueza Julieta Makintach, acusada de participar en un documental sobre el juicio de la muerte de Maradona, ha sido apartada del proceso judicial este martes después de que tanto ella como los otros miembros del tribunal aceptaran su recusación, un factor que pone en peligro la continuidad del juicio.

La recusación de la jueza contó con el apoyo de todas las defensas y las querellas, tras la revelación de pruebas que demuestran su participación en el documental sobre el proceso judicial.

«El apartamiento de la doctora Makintach consta en el acta y se convoca a las partes para dentro de dos horas», anunció el presidente del tribunal, Maximiliano Savarino, que deberá decidir junto a las defensas y las querellas la continuación del juicio.

Julieta Makintach pone en riesgo el proceso judicial

Según explicaron a EFE fuentes judiciales, el juicio se podría suspender, volver a empezar o continuar con un nuevo juez, algo que se decidirá el jueves, tras el pedido de la Fiscalía de reemplazar a los otros dos jueces del tribunal, los magistrados restantes, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso.

«Esta prueba es más que contundente y es sumamente grave», indicó Savarino, antes de convocar un cuarto intermedio tras una audiencia en la que se mostraron tanto el guion como el tráiler de la miniserie documental en el que participaba Makintach.

En el tráiler, exhibido por la Fiscalía, se mostraban imágenes de Diego Armando Maradona junto con planos de la jueza apartada desfilando por los tribunales con música electrónica de fondo.

Según el guion, el primer capítulo contenía imágenes de la jueza en su casa preparándose para ir al juzgado, con la siguiente declaración: «Toda mi vida me preparé para esto, la vida o Dios me puso aquí para hacer justicia».

Después de ser recusada por todos los abogados y criticada por participar en la producción documental. Makintach insistió en su inocencia y en que no tenía conocimiento del material expuesto.

«Lamento que no me crean. Yo no conocía este material. Nunca vi este guion. No es mío, no me pertenece. Nunca vi ese material en mi vida», señaló, al mismo tiempo que acusó a las partes de no confiar en ella «por una razón macabramente armada».

«Ante el pedido de todas las partes no tengo más que hacer lugar a la recusación planteada», continuó, y expresó: «Espero que el juicio pueda seguir sin mí».

La ejecución de la pieza documental

Sobre la realización del documental, señaló al inicio de la audiencia del martes: «Salió mal, fue desprolijo, fue torpe, eventualmente veremos si administrativamente habrá algo por lo que responder».

También intervinieron los otros dos integrantes del tribunal, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, quienes mantuvieron las distancias con Makintach y aseguraron no tener conocimiento alguno de la existencia del documental.

«Se están diciendo cosas para involucrarnos a nosotros dos con una filmación en la que no tenemos nada que ver», afirmó Savarino, que aseguró no haber visto a las dos personas que accedieron a la primera audiencia del juicio con autorización de la acusada, y registraron imágenes de para el documental.

También, la jueza Verónica Di Tamasso, fue contundente: «Hay dos personas que sabían que se estaban tomando esas imágenes, el que las estaba tomando y el que las autorizó a tomarlas».

Acusación de parcialidad y participación en el proyecto audiovisual

El 15 de mayo, Julio Rivas, abogado del imputado Leopoldo Luque – médico de cabecera de Maradona-, denunció la parcialidad de la jueza y su supuesta participación el documental, hechos por los cuales pidió la recusación de la magistrada.

Además, dos abogados de la querella, Fernando Burlando y Mario Baudry, presentaron una denuncia penal por el mismo asunto que llevó, el pasado martes, a la suspensión del juicio una semana, tiempo en el que la Justicia comenzó la investigación.

El juicio comenzó el pasado 11 de marzo y ya se han celebrado 19 audiencias, con más de 40 testigos, entre los que se incluyen a las hijas del exfutbolista, Dalma, Gianinna y Jana Maradona.

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, durante una internación domiciliaria en la localidad de Tigre, a las afueras de Buenos Aires.