Las redes se cuestionan la avanzada edad de los presidentes de Estados Unidos, a los que ya se ha hecho habitual verlos tropezar

El presidente de EEUU pierde el equilibrio y se tiene que sujetar de la barandilla para evitar males mayores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 78 años, se hace un Biden. Ese es uno de los comentarios que ha dejado el tropiezo del republicano mientras subía las escaleras del Air Force One, este domingo. El instante fue grabado por las cámaras y en pocos minutos ya era viral en redes sociales, desatando reacciones divididas y comparaciones con incidentes similares protagonizados por el expresidente al que tanto criticó y acusó de estar senil.

Las imágenes muestran a Donald Trump subiendo la escalerilla, siempre empinadas y peligrosas, del avión presidencial cuando, a mitad de camino, perdió el equilibrio y trastabilló. El presidente de EEUU logró sujetarse de la baranda y evitar una caída estrepitosa.

En pocos minutos, la escena ya era la comidilla en redes sociales, donde muchos usuarios lo compararon con los tropiezos sufridos por Joe Biden en 2023 y 2024, al subir el mismo avión. Las críticas se centraron no solo en la salud física de los políticos de edad avanzada, sino también en la aparente diferencia en el tratamiento mediático del asunto.

Las redes se burlan de Trump y critican que los medios no le dieran el mismo tratamiento que a Biden

En X (antes Twitter), los usuarios criticaron lo que consideran una cobertura desigual por parte de los medios. “Si esto le hubiera pasado a Biden, todos los canales estarían en ‘última hora’”, se leía en alguno de los mensajes más compartidos. Otros, en tono irónico, recordaron que los tropiezos presidenciales se han convertido en símbolo del escrutinio público hacia la vejez de los líderes políticos estadounidenses.

Trump, a pesar del tropiezo, no mostró signos de lesión y continuó su camino con normalidad, como si no hubiera sucedido, pero el debate sobre su estado de salud de cara al calendario político cogió fuerza.

El incidente de Trump ha ocurrido en plena tensión por la violencia policial en Los Ángeles, donde los agentes realizaron una redada contra inmigrantes sin documentos. Poco antes del embarque, Trump había ofrecido declaraciones a la prensa en Hagerstown, Maryland, donde abordó la posibilidad de aplicar la Ley de Insurrección en California tras las protestas de asociaciones por los Derechos humanos .

El presidente estadounidense habló de la presencia de “grupos violentos” que intentaron frenar la redada y prometió desplegar tropas federales y a la Guardia Nacional para restaurar el orden, cosa que finalmente hizo, pese a las críticas del Gobernador de California.