22 JUN 2025 - 16:19h.



EEUU bombardea Irán, última hora | La operación 'Martillo de Medianoche' ha "devastado" el programa nuclear iraní

¿Qué significa para el mundo el ataque de Donald Trump a Irán? ¿Qué efectos puede tener? En Informativos Telecinco hemos hablado con algunos expertos que nos han dado algunas claves para no perdernos.

De cómo mueva ficha ahora Irán depende el futuro, quiz á del mundo. Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, explica que tras el ataque, Irán se ha limitado a atacar a las ciudades israelíes, pero no ha atacado a las bases norteamericanas en Irak o Siria, ni ha atacado al tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz. Si se mantiene esa contención, es probable que nadie desee ir más allá.

¿Hay riesgo de una tercera guerra mundial?

Pero, ¿está el estrecho de Ormuz en riesgo? ¿Lo bloqueará Irán? Por él circula el 40% del petróleo mundial: "Lo que pasa es que eso sería ya una declaración de guerra, no solo contra Estados Unidos. No creo que Irán, a no ser que se encontrara en una situación muy, muy, muy desesperante, se atreviera a atacar el Estrecho de Ormuz", explica David Hernández, profesor de relaciones internacionales de la UCM.

Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué escenario militar se prevé? ¿Se extenderá el conflicto en Oriente Medio?: "Si llegara un acuerdo con los Estados Unidos para no enriquecer uranio, pues no creo que haya más hostilidades. Ya digo, difícil a una invasión terrestre, pero sí a constantes ataques aéreos para descabezar el régimen de Irán", detalla Elías Cohen, profesor de relaciones internacionales de la universidad Francisco de Vitoria.

¿Y al resto del mundo? Los expertos son unánimes los expertos, creen que una tercera guerra mundial no se maneja. Rusia y China, aliados de los ayatolás, no van a entrar en una guerra mundial por Irán. Irán no tiene ningún aliado que esté dispuesto a dar la cara por él.

Para algunos expertos este ataque es un mero puñetazo en la mesa de Trump que no se repetirá.