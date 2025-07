Su cadáver fue hallado con "una herida de bala en su vehículo particular" horas después de ser cesado Vladimir Putin

El Kremlin evita pronunciarse sobre la causa de su muerte, remitiéndose a la investigación en marcha: el suicidio es la principal hipótesis

El Kremlin ha calificado de "trágica" la muerte del exministro de Transportes Roman Starovoit, cuyo cadáver fue hallado con "una herida de bala en su vehículo particular" horas después de ser cesado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. No obstante, sobre lo que no ha habido pronunciamiento es sobre las causas de la muerte, en medio de una investigación por supuesto suicidio.

"En este caso, no me gustaría hacer comentarios sobre este asunto", ha dicho Dimitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa, quien ha recalcado que "la información de este tipo siempre es trágica y triste", subrayando que Putin "fue informado inmediatamente" después de que fuera hallado el cuerpo de Starovoit, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Afirmando que este tipo de casos "impactan a cualquier persona que sea normal", Peskov se ha remitido a la investigación que se está realizando tras la muerte del exministro, evitando así ahondar en detalles al respecto.

"Naturalmente, nosotros también estamos impactados, pero hay una investigación en marcha que dará todas las respuestas", ha apostillado, antes de zanjar: "Mientras está en marcha la investigación es posible especular, algo que probablemente hagan los medios y los analistas políticos. No va en nuestro interés hacerlo".

Por su parte, la portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, indicó el martes que las autoridades rusas han abierto una investigación y, por el momento, trabajan con la hipótesis del suicidio después de que se encontrara el cuerpo de Starovoit con "una herida de bala en su vehículo particular" en la localidad de Odintsovo.

Su cadáver fue localizado apenas horas después de ser cesado por Vladímir Putin, sin que por ahora hayan trascendido los motivos de esta decisión, aunque Dmitri Peskov ha asegurado hoy que el despido de Starovoit no estaba relacionado con la pérdida de confianza en su figura.

"En el decreto (de destitución) se suele indicar que es por pérdida de confianza cuando así se ocurre", ha dicho, insistiendo en que en esta ocasión el documento oficial no incluyó esta aclaración.

El exministro, reemplazado de forma interina por Andrei Nikitin, encabezaba la cartera desde mayo de 2024 tras ocupar anteriormente el cargo de gobernador de la región de Kursk.

