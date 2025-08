Los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque, acusado por la muerte de Maradona, solicitaron la recusación de dos magistrados

Entre los argumentos, señalaron que ambos magistrados participaron en el sorteo que definió la composición del tribunal

Los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los imputados por la muerte de Diego Armando Maradona, solicitaron este lunes la recusación de dos magistrados que integran el tribunal del nuevo juicio, aún sin fecha de inicio. Este proceso se abrió tras la suspensión, en mayo, del primer debate oral por la separación de una de las juezas.

Los letrados Francisco Oneto y Julio Rivas presentaron la petición contra los jueces Alberto Gaig y Pablo Rolón, alegando un "temor certero de que no serán imparciales".

Motivos de la recusación

Entre los argumentos, señalaron que ambos magistrados participaron en el sorteo que definió la composición del tribunal, lo que, a su entender, revela una intención de intervenir en el caso y pone en duda su neutralidad. También recordaron que Gaig formó parte del primer juicio por la muerte de Maradona, donde resolvió planteos de recusación contra la jueza Julieta Makintach. Su apartamiento por participar en un documental sobre el proceso llevó, el 29 de mayo, a la anulación del debate.

Incidentes en la audiencia preliminar

La defensa también criticó el comportamiento y el tono de Gaig durante la audiencia preliminar del 18 de julio, suspendida a raíz de la solicitud de los abogados para que se respete el plazo de análisis sobre la recusación, que vence este martes. Según la defensa, el magistrado interrumpió con insistencia a las partes y aceleró el trámite. “Esta audiencia no se va a interrumpir, vamos a seguir adelante”, sentenció el juez.

Tras un intercambio tenso, los magistrados resolvieron un receso y luego aceptaron prorrogar el plazo hasta este martes 5 de agosto.

En el escrito, los defensores de Luque acusaron a Rolón de no intervenir ante la actitud de su colega: "El Dr. Rolón tuvo la oportunidad de actuar como un juez imparcial, pero eligió ser espectador. Y en materia de imparcialidad, la omisión también compromete". No obstante, no plantearon objeciones respecto al tercer integrante del tribunal, Alberto Ortolani.

Un proceso judicial accidentado

El juicio, que busca determinar si ocho profesionales de la salud incurrieron en homicidio simple por la muerte del exfutbolista, comenzó el 11 de marzo y fue suspendido tras conocerse que la jueza Makintach aparecía en un documental no autorizado sobre el caso, titulado Justicia Divina. Esto motivó que la Fiscalía y la mayoría de las partes solicitaran también la recusación de los otros dos jueces del primer tribunal, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, quienes aceptaron y declararon la nulidad del juicio.