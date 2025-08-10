Los restos óseos fueron hallados por casualidad en un terreno en el que años antes había vivido Gustavo Cerati, líder de la banda argentina Soda Stereo

Cristian Graf, un compañero de clase de Diego Fernández Lima, es el principal sospechoso del crimen

Compartir







Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984 en el barrio de Belgrano de Buenos Aires, Argentina. Tenía 16 años. Durante décadas nada se ha sabido de su paradero. Ahora, por pura casualidad, han encontrado sus restos enterrados en el jardín de la vivienda familiar de uno de sus compañeros de clase, Cristian Graf. Los investigadores tratan de esclarecer este crimen, aunque ya ha prescrito, por lo que no hay consecuencias penales para su autor.

“Voy a lo de un amigo y después al colegio”, le dijo Diego Fernández Lima a su madre antes de desaparecer. Dos días después, acudieron a la Policía para denunciar que nada sabían de él, pero no les tomaron en serio. Archivaron su caso al considerarlo “fuga del hogar”.

PUEDE INTERESARTE Localizan sin vida a Gregorio, el motorista desaparecido cuando circulaba en grupo por Zamora

Por su cuenta, su familia no paró de buscarle y su padre perdió la vida al ser atropellado mientras trataba de encontrarle sin éxito. Durante años, su madre no cambió de número de teléfono ni tampoco su habitación.

Los restos óseos, encontrados por casualidad

Los años pasaron y nada supieron del joven hasta que en mayo se encontraron unos restos óseos durante la realizaron de unas obras en un terreno donde iban a construir un edificio.

PUEDE INTERESARTE Localizan a Nayara, una menor de 16 años desaparecida el 7 de agosto en Ciudad Real

“En un momento dado, se desprendió un trozo de tierra de la casa lindera y quedaron a la vista lo que aparentarían ser restos óseos humanos”, señala parte del parte policial sobre el caso, según publica el medio ‘Perfil’.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Precisamente, años antes, había vivido allí Gustavo Cerati, líder de la banda argentina Soda Stereo, aunque nada tiene que ver con el caso. La actriz Marina Olmi había adquirido la vivienda y se la alquiló al cantante. Posteriormente, la vendieron y durante las obras hallaron los mencionados restos, cuenta a la intérprete a ‘TN’.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras el hallazgo, la Fiscalía abrió una causa y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) volvió a inspeccionar el terreno. Encontraron nuevos restos y descubrieron que estaban enterrados en el jardín de la casa de al lado, que pertenecía a la familia de su compañero de clase Cristian Graf, de ahora 58 años.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Entonces, no sabían a quién pertenecían los restos, pero los objetos encontrados junto a ellos permitieron establecer que se trataba de un hombre de entre 16 y 19 años, de 1,72 metros, de clase media y que habría muerto entre los años ochenta y noventa, según ha detallado en declaraciones a ‘El País’ la directora del EAAF, Mariella Fumagalli.

Según las marcas de sus huesos, determinaron que el hombre fue herido con un objeto cortopunzante por la espalda, algo que pudo ser mortal o no. Además, presentaban marcas también los huesos de la cadera y de los miembros superiores, por lo que saben que el cuerpo fue manipulado.

Pruebas de ADN

Tras el hallazgo, el EAAF realizó un análisis genético de los restos y, paralelamente, un sobrino del desaparecido llamó por si se trataba de Diego. Aportó datos que coincidían con los hallazgos y el ADN de los restos se comparó con el de la madre del desaparecido.

Así pudieron determinar que los restos pertenecían a Diego Fernández Lima, pero ahora la Fiscalía investiga qué le pasó. Para ello, ya han interrogado a algunos de los compañeros de clase de Cristian Graf, el principal sospechoso.

Sin embargo, aunque el crimen quede resuelto, han pasado 41 años y ha prescrito, por lo que su autor no tendría consecuencias penales.