Dos mujeres invidentes de Florida han denunciado en Estados Unidos el inconveniente sufrido después de que una aerolínea, Southwest Airlines, se olvidara de ellas y las dejase en tierra tras una serie de retrasos con el vuelo que inicialmente debían tomar para poner rumbo a Orlando.

Identificadas como Camille Tate y Sherri Brun, ambas han querido exponer su caso ante los medios después de que, el pasado 14 de julio, sufriesen una experiencia para olvidar tras lo ocurrido con su vuelo 2637, que partía desde Nueva Orleans.

Tras un retraso de cinco horas, ambas esperaron pacientemente en su puerta de embarque original y, sin tener constancia de que todos los pasajeros que iban a ir con ellas ya habían sido realojados en otro avión que salió antes, no fue hasta aún más tarde cuando se dieron cuenta de que, literalmente, habían sido olvidadas y abandonadas allí.

Las dos mujeres invidentes, olvidadas en tierra

“Nadie nos dijo nada. Nadie vino a buscarnos… El tiempo pasó”, ha relatado a FOX35 Orlando y Sherri Brun, quien ha contado que el aeroplano en el que todos los demás fueron reubicados despegó sin ellas.

No fue hasta que por fin fueron a embarcar por la puerta de embarque original cuando se dieron cuenta de lo que sucedía: “Son las únicas dos personas de este vuelo porque se olvidaron de ustedes”, les dijeron, explicándolas entonces que al resto se le trasladó a otra puerta para salir en otro aeroplano, dados los retrasos que sufría el vuelo original.

Todos ellos habían podido comprobar en los paneles informativos los cambios, pero ellas denuncian que nadie les dijo nada y no hubo otro tipo de comunicación. Así, como invidentes, no pudieron percatarse del cambio, algo que insisten en denunciar.

“Es necesario mejorar la comunicación con los pasajeros, especialmente con aquellos con discapacidades”, denuncian.

Southwest Airlines reconoce su error

Tras lo ocurrido Southwest Airlines ha reconocido su error y, a través de un comunicado, han explicado que habían ofrecido a ambas un vale de 100 dólares cada uno, pero no eran elegibles para un reembolso completo porque habían completado su vuelo originalmente programado.

Pese al vale y pese a que la compañía finalmente las embarcó en un vuelo en el que eran las únicas pasajeras, ambas insisten en que se sintieron muy “frustradas” y “enfadadas”, enfatizando la necesidad de mejorar los protocolos de comunicación para personas con discapacidades.