Se trata de Dennis “Tink” Bell, un meteorólogo británico que murió cuando tenía 25 años al caer en una grieta en la Antártida

Un equipo polaco ha descubierto sus restos mortales, parcialmente expuestos por el deshielo, y las pruebas de ADN han confirmado su identidad

Compartir







Un equipo polaco ha descubierto los restos mortales de Dennis “Tink” Bell, un meteorólogo británico que murió en 1959 cuando tenía 25 años. Fue durante una expedición en la Bahía del Almirantazgo y hasta ahora no han podido recuperar su cuerpo.

Dennis "Tink" Bell, que trabajaba para el Servicio de las Dependencias de las Islas Malvinas (FIDS), predecesor del British Antarctic Survey (BAS), formaba parte de una misión de dos años en una pequeña base británica destinada a estudios meteorológicos y glaciológicos.

El 26 de julio de 1959, él y otros tres investigadores salieron con perros de trineo a realizar mediciones a un glaciar cercano a la base. De camino, se quitó los esquíes para ayudar a los animales a avanzar y cayó en una grieta de un glaciar en la Bahía del Almirantazgo, en la Isla Rey Jorge, frente a la Península Antártica.

El cuerpo del meteorólogo permaneció 66 años en la Antártida

Sus compañeros trataron de rescatarlo con una cuerda atada a su cinturón. Sin embargo, esta se rompió y el meteorólogo sufrió una caída aún peor. No pudieron recuperar su cuerpo y allí permaneció hasta que el 19 de enero de 2025 un equipo de la base polaca ubicada en la isla 25 de Mayo descubrió sus restos después de que estos quedasen parcialmente expuestos debido al retroceso del glaciar.

PUEDE INTERESARTE La exposición inmersiva de la Antártida abre sus puertas en Barcelona

Junto a ellos, encontraron más de 200 objetos personales, entre ellos, restos de equipos de radio, una linterna, bastones de esquí, un reloj de pulsera Erguel con inscripciones, un cuchillo sueco Mora, bastones de esquí y una boquilla de pipa de ebonita, informa el British Antarctic Survey (BAS).

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Trasladados a Londres, los restos humanos fueron enviados para análisis de ADN por Denise Syndercombe Court, profesora de Genética Forense en el King's College, que confirmó que que existe una coincidencia con las muestras de su hermano David Bell y su hermana Valerie Kelly.