Julio ha registrado una temperatura media del aire en superficie de 16,68 °C, es decir, 0,45 °C por encima

En el continente europeo, la temperatura media en julio alcanzó los 21,12 °C, lo que supone 1,30 °C por encima del promedio 1991-2020

Julio de 2025 se posicionó como el tercer mes más cálido del planeta, con una temperatura media del aire en superficie de 16,68 °C, es decir, 0,45 °C por encima del promedio de julio de 1991-2020, según el último boletín del Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S).

El mes pasado fue 0,27 °C más fresco que julio de 2023, que ostenta el récord absoluto, y 0,23 °C más frío que julio de 2024, el segundo en el ranking. En comparación con el periodo preindustrial (1850-1900), julio de 2025 estuvo 1,25 °C por encima de la media estimada, lo que lo convierte en uno de los meses más cálidos jamás registrados.

Tres meses seguidos por debajo del umbral de 1,5 °C

Julio fue solo el cuarto mes de los últimos 25 cuya temperatura global se mantuvo por debajo del umbral de 1,5 °C sobre el nivel preindustrial, y también el tercero consecutivo.

Sin embargo, el periodo de 12 meses entre agosto de 2024 y julio de 2025 superó en 0,65 °C la media 1991-2020 y en 1,53 °C el nivel preindustrial.

Según Carlo Buontempo, director del C3S: "Dos años después del julio más caluroso registrado, la reciente racha de récords de temperatura global ha terminado, por ahora. Pero esto no significa que el cambio climático se haya detenido. Seguimos siendo testigos de los efectos del calentamiento global en eventos como el calor extremo y las inundaciones catastróficas de julio. A menos que estabilicemos rápidamente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, debemos esperar no solo nuevos récords de temperatura, sino también un agravamiento de estos impactos, y debemos prepararnos para ello".

Europa vivió su cuarto julio más cálido desde que hay datos

En el continente europeo, la temperatura media en julio alcanzó los 21,12 °C, lo que supone 1,30 °C por encima del promedio 1991-2020. Con ello, julio de 2025 se convierte en el cuarto más cálido registrado en Europa.

Las anomalías térmicas más destacadas se dieron en Fennoscandia, donde intensas olas de calor afectaron especialmente a Suecia y Finlandia. También el sureste de Europa sufrió episodios de calor extremo e incendios forestales, destacando el caso de Turquía, que alcanzó un récord nacional de temperatura de 50,5 °C.

No toda Europa sufrió temperaturas extremas: Europa Central, el oeste de Rusia y algunas zonas del norte de España experimentaron temperaturas ligeramente por debajo del promedio.

Fuera del continente, las anomalías cálidas se concentraron en regiones como el Himalaya, China y Japón. Por el contrario, las temperaturas estuvieron por debajo de la media en partes de la Antártida, así como en áreas de América del Norte y del Sur, India, gran parte de Australia y algunas zonas del continente africano.