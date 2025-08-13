Los incendios forestales en Europa Sur siguen afectando en gran parte del territorio: estas son las zonas más afectadas

España en llamas | Ocho comunidades siguen afectadas, nuevos desalojos y la línea de tren Madrid-Galicia planea reactivarse el jueves

Imágenes aéreas captadas por la empresa estadounidense Maxar Technologies, a las que ha tenido acceso Europa Press, documentan desde el espacio la magnitud de los incendios forestales que afectan a varios países del sur de Europa. La serie de fotografías satelitales muestra focos activos en Portugal, Grecia, Albania y Turquía, en medio de una intensa ola de calor que, desde la semana pasada, ha disparado las temperaturas y alimentado el avance de las llamas.

Maxar ha recopilado una nueva serie de imágenes que ponen el foco en algunos de los incendios más graves en el sur de Europa que están teniendo lugar además de los de España. Las altas temperaturas extremas, sumadas a la sequía y los fuertes vientos, han creado un escenario propicio para que el fuego se propague con rapidez.

La situación en Portugal

El país vecino combate múltiples focos. Más de 1.500 efectivos de emergencia luchan contra seis grandes incendios en el territorio continental, según la agencia Lusa, que cita a fuentes de Protección Civil. Uno de los más preocupantes se encuentra en Trancoso, a unos 150 kilómetros al suroeste de Oporto, cerca de la frontera con España, donde trabajan más de 500 personas para frenar el avance de las llamas.

Grecia, Italia y Turquía

En Grecia, unos 5.000 bomberos están desplegados para combatir los numerosos focos declarados desde el lunes, con especial preocupación en las inmediaciones de la ciudad de Patras, en la región de Preveza y en las islas de Quíos y Zante. Solo el martes se registraron 82 nuevos incendios, según confirmó Kostas Tsingas, responsable de una asociación de bomberos, a la cadena pública ERT.

En Turquía, las llamas siguen activas en varias zonas, con un balance de un fallecido en la provincia de Osmaniye, donde un camión cisterna volcó cuando se dirigía a sofocar un fuego.

Mientras, en Italia, desde el 5 de agosto el Parque Nacional del Vesubio sufre varios incendios que afectan especialmente al Pinar de Terzigno, la Reserva Integral Tirone y zonas boscosas de Trecase, Ercolano y Ottaviano, según medios locales.

ALBANIA

En Albania, bomberos, soldados y policías trabajan día y noche, con apoyo aéreo de helicópteros para contener los incendios. En la pequeña localidad de Delvina, a unos 10 kilómetros de la costa del Adriático, fue necesario evacuar tanto edificios residenciales como un hospital.

En la vecina Montenegro, brigadas de Serbia, Croacia e Italia colaboran en las tareas de extinción, y se espera la llegada de refuerzos desde Austria y Hungría. La zona más afectada se encuentra en la franja costera entre Piper y Buljarica.