Sánchez y Zelenski coinciden en que Europa debe "tener voz" en las conversaciones de paz en Ucrania para resolver el conflicto con Rusia

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, han coincidido en que tanto Europa como Ucrania deben ser actores instrumentales para resolver el conflicto con Rusia. Sánchez y Zelenski han mantenido su primer diálogo tras el anuncio de la inminente cumbre en Alaska entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin.

"Nada sobre Ucrania sin Ucrania. Debemos permanecer unidos", ha manifestado el presidente del Ejecutivo español en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X tras la conversación con el líder ucraniano quien, por su parte, ha destacado la importancia de que "Pedro y yo compartimos la misma visión: hay que tener en cuenta la voz de Europa".

Ambos líderes han coincidido igualmente que resulta fundamental que Kiev preserve su integridad territorial después de que Trump avanzara este viernes que las conversaciones con Putin, que no tienen en cuenta a Zelenski, podrían tratar un "canje de territorios".

Dicho de otra forma, supondría la legitimación estadounidense de los territorios ucranianos incorporados a Moscú a lo largo del conflicto en el este del país, desde 2014.

Sánchez muestra su "total apoyo" a Zelenski

Zelenski ha considerado en este sentido como prioritario que Rusia "no intente imponer a nadie, una vez más, unas condiciones irreales", mientras que Sánchez ha insistido en la necesidad de "alcanzar una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía de Ucrania" antes de reiterar a su homólogo ucraniano su "total apoyo".

Zelenski también ha confirmado que ha tratado con Sánchez "el camino de Ucrania hacia la integración europea" antes de recordar que su país "ha cumplido con todas sus obligaciones y está totalmente preparado para abrir el primer bloque de negociaciones".

La conversación con Sánchez se enmarca en la ronda de contactos que lleva manteniendo Zelenski desde primera hora de este sábado con líderes europeos, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, sobre el anuncio de la próxima cumbre entre Trump y Putin el 15 de agosto en el estado norteamericano de Alaska.