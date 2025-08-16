Ambos mandatarios han coincidido en una segunda cita para seguir avanzando en las negociaciones

La enigmática relación entre Trump y Putin y sus consecuencias políticas: es la séptima cumbre entre los mandatarios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han asegurado haber llegado a avances en varios asuntos --sin que hayan transcendido--, pero no han alcanzado ningún acuerdo sobre la guerra en Ucrania, y se han emplazado a una segunda reunión sin fecha fijada, en una rueda de prensa conjunta sin preguntas de los periodistas tras finalizar su cara a cara en la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska.

"Fue una reunión muy profunda, y creo que tuvimos una reunión muy productiva. Acordamos muchísimos puntos. En la mayoría de ellos, diría que hay un par de puntos importantes en los que aún no hemos llegado a un acuerdo, pero sí hemos avanzado", ha afirmado Donald Trump.

Por su parte, Putin ha considerado que la reunión se ha desarrollado en un "ambiente respetuoso, constructivo y de mutuo respeto" y ha dejado claro que para la paz con Ucrania "necesitamos eliminar todas las raíces, las causas principales de ese conflicto".

Ambos mandatarios han coincidido en una segunda cita para seguir avanzando en las negociaciones sin dar más detalles sobre la misma, aunque el presidente ruso ha propuesto en un tono informal que la próxima ubicación sea la capital rusa, Moscú.

El acuerdo "depende" de Volodimir Zelenski

Posteriormente, en una entrevista en la cadena de televisión Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania "ahora depende" del presidente ucraniano, Volodomir Zelenski. "Realmente ahora depende del presidente Zelenski para lograrlo (un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia), y también diría que las naciones europeas deben involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelenski", ha declarado.

Trump ha preferido no hacer públicos los desacuerdos entre ambas partes durante la reunión, aunque ha afirmado que pronto se sabrán. Igualmente, ha confirmado que son "uno o dos asuntos significativos" en los que difieren, pero que cree que se pueden resolver.

En este sentido, ha dejado la responsabilidad de futuros avances en manos del presidente ucraniano. "Todavía no está resuelto en absoluto, y Ucrania tiene que estar de acuerdo, es decir, el presidente Zelensko tiene que estar de acuerdo, pero es una guerra terrible en la que se está perdiendo mucho, y los dos están perdiendo mucho", ha indicado Trump.

Al respecto de una futura cumbre trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania con la presencia de sus líderes, el presidente norteamericano ha mantenido que quieren que él esté allí. "Creo que ni siquiera se me preguntó, no es que quiera estar allí, pero quiero asegurarme de que se logre", ha aseverado.

Reunión con Volodímir Zelenski

Además, tras la reunión, Trump y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, han hablado por teléfono y este último ha anunciado que ha aceptado una invitación de su homólogo de Estados Unidos para hablar el lunes en Washington de todos los "detalles" relativos al conflicto.

Será la primera visita a la Casa Blanca del mandatario ucraniano desde el fallido encuentro de finales de febrero, cuando Trump y Zelenski mantuvieron una tensa discusión en pleno Despacho Oval, y en esta ocasión llega con la sombra de la ruptura del aislamiento diplomático de Putin.

Zelenski ha explicado en redes sociales que primero mantuvieron una "una larga y sustancial conversación" privada, de una hora de duración, a la que luego se sumaron otros líderes europeos