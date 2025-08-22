La montañera rusa permanece con una pierna ruta y ya no le quedaría comida ni agua: sus posibilidades de supervivencia se agotan

Muere un alpinista italiano intentando rescatar a su compañera rusa, Natalia Nagovitsyna, herida a más de 7.000 metros de altitud

El rescate de Natalia Nagovitsyna, la montañera atrapada desde hace 10 días en el Pico Pobeda, a 7.200 metros de altura en Kirguistán, mantiene en vilo a las autoridades locales, a sus allegados en su Rusia natal y a todos aquellos que comparten su misma pasión. Con una pierna rota, sus posibilidades de supervivencia se agotan y cada vez se hace más difícil pensar en que podrán alcanzarla con vida. En la montaña y ante la adversidad climatológica, un equipo avanza intentando llegar al lugar en que se encuentra.

Con tan solo un saco de dormir y una tienda de campaña rota, ya no lo quedaría agua ni comida. Con temperaturas más allá de los -20 grados, los expertos inciden en que sobrevivir a esas condiciones es ya casi imposible. Algunos, de hecho, apuntan a que estaría en un punto próximo a lo que llaman 'zona de adaptación letal' o 'zona de muerte', estimada en torno a los 7.500 metros de altura, donde el individuo ya no puede aclimatarse ni adaptarse, sufriendo un deterioro irreversible en su sistema que desemboca en la muerte.

A esas altitudes y por tanto tiempo, subrayan, es muy difícil compensar la falta de oxígeno y mantenerse con vida.

Natalia Nagovitsyna y un rescate casi imposible que deja ya un rastro trágico

En esa complejísima situación, distintos efectivos enviados por el Ministerio de Defensa de Kirguistán tratan de abordar el rescate. Un equipo ya avanza hacia ella luchando contra las inclemencias meteorológicas y ya se encuentran a aproximadamente 6.200 metros de altura. Sin embargo, seguir subiendo no solo supone un desafío titánico, sino directamente poner en peligro la vida, siendo que la misión de llegar hasta Natalia ya se ha cobrado la muerte de un compañero y un aterrizaje forzoso de un helicóptero con tres heridos, incluido el piloto.

En estos momentos, según ha informado el ministerio encargado de gestionar la emergencia en Kirguistán, y tal como recoge el medio ruso ‘Ura’, el equipo de búsqueda continúa ascendiendo por la montaña, pero actualmente hay fuertes vientos en la zona y no se espera que el temporal haga concesión alguna. De hecho, según señalan, no se espera que puedan llegar hasta el área en que está Natalia Nagovitsyna hasta dentro de dos días, el 24 de agosto, “si todo sale según lo previsto”.

Su localización la ofreció un dron el pasado 19 de agosto, cuando se confirmó el contacto visual con la montañera con la imagen de ella tumbada con su saco sobre la tienda de campaña, si bien sin dar señales de vida explícitas.

Un montañero italiano, fallecido intentando ayudarla

Antes de ella, un equipo de montañeros que estuvo con ella avisaron de su situación. Fue concretamente el 12 de agosto cuando comenzó la pesadilla, cuando Natalia sufrió el incidente en el que se rompió la pierna justo cuando iba a abordar el descenso.

El equipo que la acompañaba se desplazó para pedir ayuda descendiendo hasta un campamento a 6.800 metros, pero todo se complicó con el empeoramiento del temporal.

Al día siguiente, el 13 de agosto, un montañero alemán y otro italiano le llevaron comida y un mechero con una bombona de gas. Tratando de ayudarla, las condiciones empeoraron una vez más y el italiano, identificado como Luca Sinigiglia, terminó falleciendo el 15 de agosto por un edema cerebral.

Un día después, el sábado 16, un helicóptero militar se aproximó a su zona para abordar por fin el rescate de la montañera rusa. Sin embargo, esas mismas difíciles condiciones que todos enfrentaron en el Pico Pobeda obligaron a que la aeronave realizase un aterrizaje forzoso muy brusco a 4.600 metros, –aún lejos de Natalia–, sufriendo un incidente en el que resultaron heridas tres personas, incluyendo el piloto.

Tras ese suceso, la tripulación tuvo que ser evacuada en otro helicóptero, certificándose así el primer fracaso en el intento de salvar a Natalia Nagovitsyna.

El ascenso al Pico Pobeda y el anhelo del ‘Leopardo de las Nieves’

Natalia Nagovitsyna es una montañera con experiencia. También en tragedias en la montaña. En la de Khan Tengri, también en Kirguistán, murió quien era su pareja, Mikhail Nagovitsyn. Estaba con él en el momento en que sufrió un derrame cerebral y a él le dedicó un homenaje póstumo colocando una placa conmemorativa en ese pico.

También el ascenso al Pico Pobeda era una forma de homenaje hacia él. Lejos de dejar la montaña, Natalia continuaba escalando cimas.

El Pico Pobeda es el segundo más alto de la antigua Unión Soviética. Llamado también como Pico Victoria en honor a la victoria soviética en la ‘Gran Guerra Patria�’, es una de las cinco cumbres (junto al Pico Lenin, el Korzhenevskaya, el Ismail Samini y el Khan Tegri) a coronar para obtener la distinción de ‘Leopardo de las Nieves’.