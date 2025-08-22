Celia Molina 22 AGO 2025 - 12:05h.

La administración Trump ha pintado de negro el paso de peatones que conmemoraba la muerte de 49 personas en un club gay

La orden proviene de la inciativa 'Carreteras Seguras' del Ministro de Transporte, que ha pedido eliminar cualquier tipo de distracción

Compartir







Durante la pasada noche y, por orden de la administración de Donald Trump, ha desaparecido el paso de peatones con los colores del arcoíris que estaba situado en Range Avenue, en Orlando, Florida. La pintura se agregó en homenaje a las 49 personas que murieron en la masacre de la discoteca Pulse del 2016, un club nocturno gay, donde un hombre entró armado y disparó a bocajarro. Este tiroteo está considerado como el segundo con mayor número de víctimas de los Estados Unidos.

Esta mañana, los vecinos, que viven en los alrededores del club, se han encontrado con que los colores del paso de cebra habían sido tapados con pintura negra, eliminando la esencia del mensaje que se quería mandar: la del profundo respeto por la comunidad LGTBIQ+. En una declaración en X, el alcalde de Orlando, Buddy Dyer, ha calificado la actuación encubierta como un "acto político cruel":

PUEDE INTERESARTE Trump logra que el tribunal de apelaciones de Nueva York anule la multa multimillonaria por fraude empresarial

"Estamos devastados al saber que, durante la noche, el estado pintó sobre el paso de peatones conmemorativo del Pulse en Orange Avenue. Esta acción insensible de eliminar apresuradamente parte de un monumento conmemorativo de lo que en su momento fue el tiroteo masivo más grande de nuestra nación, sin ningún dato de seguridad que lo respalde ni debate alguno, es un acto político cruel", ha exclamado.

PUEDE INTERESARTE Trump afirma que la única forma de liberar a los rehenes secuestrados en Gaza es con la "destrucción" de Hamás

Los vecinos han vuelto a pintar los colores sobre el negro

"Este paso de peatones no sólo mejoró la seguridad y visibilidad de todos aquellos peatones que lo visitaban, sino que también era un compromiso de Orlando con las 49 víctimas del tiroteo", concluye el alcalde en un comunicado. Tal y como aseguran los medios de comunicación estadounidenses, la orden de borrarlo provino de la administración Trump. El 1 de julio, el secretario de Transporte, Sean Duffy, envió una carta a los gobernadores de los 50 estados de EE. UU. y Puerto Rico, instándoles a cumplir con su "Iniciativa CARRETERAS SEGURAS", destinada a eliminar las "distracciones" en las carreteras que no son autopistas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En ese momento, no hizo referencia estricta a los pasos de peatones arcoíris, pero sí lo hizo después: "Los contribuyentes esperan que su dinero se destine a financiar calles seguras, no pasos de cebra arcoíris. Las pancartas políticas no tienen cabida en las vías públicas. Recuerdo a los beneficiarios de la financiación vial del @USDOT que esta se limita a elementos que promueven la seguridad, y nada más", afirmó. Al levantarse y ver que la amenaza de la administración Trump se había cumplido, los habitantes de Orlando se han indignado tanto que han vuelto a pintar los colores sobre el negro.