Los expertos ya consideran imposible que se haya podido mantener con vida tras tanto tiempo en tan duras condiciones

Muere un alpinista italiano intentando rescatar a su compañera rusa, Natalia Nagovitsyna, herida a más de 7.000 metros de altitud

Compartir







Misión desesperada para el rescate de Natalia Nagovitsyna, la montañera rusa atrapada desde hace ya 13 días en el Pico Pobeda, ubicado en Kirguistán a 7.200 metros de altura, después de romperse una pierna. Los expertos ya dan prácticamente por imposible que pueda haber sobrevivido tanto tiempo en unas condiciones tan extremas, pero las autoridades locales abordan el ultimo intento por llegar hasta el punto en el que se encuentra. Para ello, un helicóptero Airbus H125 del Ministerio de Defensa de Kirguistán intenta acercar a un equipo de rescatadores, pero ya ayer tuvieron que cancelar la misión por un empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

Ya sin comida ni agua y entre temperaturas más allá de los -20 grados, son pocos los que creen en un milagro en esa peligrosa cima en la que quedó atrapada tras sufrir un incidente el pasado 12 de agosto. A esas altitudes y por tanto tiempo, quienes conocen la montaña inciden en que es muy difícil compensar la falta de oxígeno y mantenerse con vida.

El último intento por rescatar a Natalia Nagovitsyna

Desde hace ya días, un equipo enviado por el Ministerio de Defensa de Kirguistán lucha contra las inclemencias y las adversidades del Pico Pobeda para intentar llegar hacia la zona donde fue vista la montañera por última vez; un desafío también sumamente complejo y que ya ha dejado, de hecho, un rastro trágico.

Tras romperse la pierna el pasado día 12 de agosto, el equipo que la acompañaba se desplazó para pedir ayuda descendiendo hasta un campamento a 6.800 metros, pero el continuo empeoramiento de las condiciones climatológicas siguió causando estragos.

PUEDE INTERESARTE Rescatan a una joven de 20 años tras caer a un pozo de seis metros de profundidad en un descampado de Torrejón de Ardoz, Madrid

Al día siguiente, el 13 de agosto, un montañero alemán y otro italiano le llevaron comida y un mechero con una bombona de gas. Trataron de ayudarla, pero uno de ellos, el italiano, identificado como Luca Sinigiglia, comenzó a sentirse mal y acabó falleciendo. Sus intentos por socorrer a su compañera acabaron de forma abrupta el 15 de agosto por un edema cerebral, causa habitual de muerte en la montaña a alturas muy elevadas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un día después, el 16 de agosto, un helicóptero militar se aproximó hasta el lugar para iniciar una operación en busca de Natalia Nagovitsyna. Sin embargo, otra vez, todo se complicaba cuando la aeronave, en medio de unas condiciones sumamente desfavorables y a 4.600 metros, –aún lejos de Natalia–, se vio forzada a realizar una aterrizaje forzoso en el que, además, resultaron tres personas heridas, entre ellas el propio piloto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así, en esas condiciones, ese intento de rescate también fracasó, siendo necesario, de hecho, el envío de otro helicóptero para socorrer a estos últimos.

Ahora, los enviados por el Ministerio de Kirguistán afrontan el que puede ser el último intento. Para ello, la última referencia que tienen de Nagovitsyna es la aportada por un dron el 19 de agosto, cuando vieron la imagen de la montañera tumbada con su saco sobre la tienda de campaña, si bien sin dar señales de vida explícitas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Estaba previsto que fuese ayer, 24 de agosto, cuando abordasen la maniobra para alcanzarla. Sin embargo, debido al fuerte viento y las malas condiciones para aproximarse hasta la cima, tuvieron que retrasarlo. Así, se espera que sea ahora cuando, por fin, logren llegar.

La montañera Natalia Nagovitsyna y su subida al Pico Pobeda

Montañera con experiencia Natalia Nagovitsyna ya se había enfrentado a la tragedia en la montaña. En la de Khan Tengri, también en Kirguistán, murió quien era su pareja, Mikhail Nagovitsyn. Estaba con él en el momento en que sufrió un derrame cerebral, tras lo cual, lejos de dejar los ascensos, llegó a dedicarle incluso un homenaje póstumo colocando una placa conmemorativa en ese pico.

El ascenso al de Pobeda también era una forma de homenaje hacia él. Es el segundo más alto de la antigua Unión Soviética. Llamado también como Pico Victoria en honor a la victoria soviética en la ‘Gran Guerra Patria’, y forma parte de una de las cinco cumbres (junto al Pico Lenin, el Korzhenevskaya, el Ismail Samini y el Khan Tegri) a coronar para obtener la distinción de ‘Leopardo de las Nieves’.