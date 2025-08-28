Nadeen y Melanie, las representantes de Palestina e Israel que competirán en el concurso de Miss Universo

Israel y Palestina se verán las caras en otro ámbito más allá del conflicto armado: en el concurso de Miss Universo. Así se ha sabido tras el comunicado que ha emitido la que ha sido elegida Miss Palestina para representar al país en este concurso internacional por primera vez en la historia.

Se llama Nadeen Ayoub, tiene 27 años y ya suma millones de seguidores en su perfil de Instagram. La Organización Miss Universo confirmó la participación de esta joven, que ya cuenta con un amplio repertorio en concursos de belleza, pero no del grado del que participará en Bangkok el 21 de noviembre para dar voz a su pueblo en mitad del conflicto armado con Israel.

A su temprana edad, ya tiene su propio negocio: ‘Olive Green Academy’, una academia que ofrece cursos para impulsar conocimientos en desarrollo de la Inteligencia Artificial.

El comunicado de Miss Palestina

“Mientras Palestina soporta el corazón roto, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado. Represento a todas las mujeres y niños palestinos cuya fuerza necesita ver el mundo. Somos más que nuestro sufrimiento: somos resistencia, esperanza y el latido del corazón de una patria que vive a través de nosotros”

El post de Miss Israel

Por otro lado, en el concurso también estará Melanie Shiraz, de 26 años y representante de Israel, proclamada como Miss de su país el pasado 18 de julio: No puedo esperar para mostrar al mundo lo que haré a continuación y cómo usaré esta plataforma para darle voz a Israel y crear un impacto duradero significativo en el mundo. Gracias por confiar en mí, haré todo lo que esté en mi mano para que todos estén orgullosos.