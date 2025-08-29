Entre las víctimas de la web que 'desnudaba' a personajes conocidos de la cultura y la política estaba la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni y su hermana Arianna

'Mia Moglie', el grupo en el que miles de hombres compartían fotos de sus mujeres desnudas en Italia: "Ella duerme y yo miro"

Hace unos días la página en Mia Moglie (mi mujer) en Facebook revelaba cómo maridos y novios publicaban imágenes íntimas de sus parejas; ahora la violencia digital contra las mujeres se reunía en la web Phica, con 700.000 usuarios registrados. Aquí se publicaban fotos manipuladas con IA de mujeres para darles un significado sexual. Una de las víctimas, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que ya ha condenado a estos nuevos depredadores. Lo cuenta desde Roma, el periodista Darío Menor.

La web contaba con un espacio VIP en el que aparecían las fotografías de mujeres con presencia pública: además de Giorgia Meloni, también había imágenes de Alessandra Moretti, eurodiputada del PD y de su compañera de partido, Valeria Campagna, que descubrieron colecciones enteras de sus fotos manipuladas en las que aparecían en bikini y con comentarios obscenos.

Meloni ha expresado su indignación por el escándalo en las plataformas que publicaron fotos robadas de miles de mujeres, entre ellas la de la política: "Estoy indignada por lo sucedido y quiero expresar mi solidaridad y cercanía a todas las mujeres que han sido ofendidas, insultadas y violadas en su intimidad por los administradores de este foro y sus 'usuarios'", ha asegurado la primera ministra en una entrevista con el Corriere della Sera.

Se repite el escándalo de Mia Moglie dejando al descubierto la impunidad de esta nueva violencia contra las mujeres

Al escándalo de Mia Moglie le ha seguido este nuevo y desagradable descubrimiento que revela cómo funcionan las 'manadas' digitales después de que cientos de mujeres encontraran que sus fotografías, extraídas de sus perfiles en redes sociales, eran republicadas y comentadas en foros de dos sitios web, Phica.eu, la web que funcionaba desde 2005.

"Es desalentador observar, dijo Meloni, que en 2025 todavía hay quienes consideran normal y legítimo pisotear la dignidad de una mujer y atacarla con insultos sexistas y vulgares, escudándose en el anonimato o en un teclado".

La Policía ha comenzado ya a recibir las denuncias de cientos de víctimas de la plataforma Phica, que ignoraban que sus fotos circulaban por internet. Los investigadores han enviado un primer informe a la Fiscalía y en los próximos días, esperan que el volumen de denuncias vaya en aumento, después de la repercusión mediática del caso. Los responsables de la divulgación de las imágenes manipuladas por IA que siempre acompañaban con comentarios vulgares o violentos se enfrentan hasta seis años de cárcel.