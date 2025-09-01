Las cifras de muertos y heridos podrían aumentar ya que el temblor se ha producido en una zona muy remota cerca de Pakistán

Este temblor recuerda al de octubre de 2023, cuando más de 2.000 personas murieron

Un terremoto de magnitud 6,3 ha dejado al menos 600 muertos en Afganistán esta madrugada. Las autoridades hablan ya de 2.000 heridos. En octubre de 2023, más de 2.000 personas murieron tras un potente terremoto de esa misma magnitud.

Las cifras de muertos y fallecidos en el terremoto de Afganistán son muy preliminares porque se ha producido de madrugada y en una zona remota en las montañas, en la ciudad de Jalalabad, muy cerca de la frontera con Pakistán.

"En los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara, aproximadamente 600 personas han muerto, unas 2.000 resultaron heridas y cientos de viviendas fueron destruidas", ha declarado hsanullah Ihsan, director de Información y Cultura en Kunar, una de las provincias afectadas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6.0 a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.

Además, al temblor inicial, registrado a las 11:47 de la noche del domingo, hora local, le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5.2.

Este temblor recuerda al de octubre de 2023, cuando más de 2.000 personas murieron tras un potente terremoto de esa misma magnitud.