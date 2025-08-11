El fallecido quedó sepultado en uno de los edificios colapsados en Balikesir a causa del seísmo

El terremoto de magnitud 6,1 en el oeste de Turquía se ha sentido en Estambul y en países vecinos

El terremoto de magnitud 6,1 que ha sacudido este domingo el noroeste de Turquía ha dejado al menos un muerto y se mantienen las labores de desescombro por si hubiera personas atrapadas en el derrumbe de varios edificios en Balikesir. Escenas de pánico se han vivido en varias ciudades turcas y decenas de personas salieron a las calles, a pesar del aviso de las autoridades de no acercarse a los edificios colapsados.

El alcalde de la ciudad de Balikesir, Ahmet Akin, ha informado que el fallecido, cuya identidad no ha sido aún determinada, murió al quedar sepultado en uno de los edificios colapsados.

El terremoto con epicentro en la región de Mármara en Turquía a una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El organismo emitió una alerta amarilla por posibles muertes y pérdidas económicas, a través de su sistema de Evaluación Rápida de Terremotos Globales para Respuesta (PAGER, por sus siglas en inglés), que evaluó “la distribución de la sacudida, el número de personas y asentamientos expuestos a sacudidas severas, y el rango de posibles muertes y pérdidas económicas”.

El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, ha informado que cinco personas, incluida una mujer mayor, fueron rescatadas con vida de un edificio derrumbado en Sindirgi, mientras los rescatistas intentaban llegar hasta otra persona atrapada en los escombros.

Rescates y edificios derrumbados en Balıkesir por el seísmo

El terremoto golpeó el distrito de Sındırgı, en la provincia de Balıkesir, y al menos tres réplicas se registraron en esa región con magnitudes de 4,6, 4,1 y 4,0, según la Dirección de Gestión de Emergencias y Desastres Naturales de Turquía (AFAD) en un comunicado. El temblor se sintió en Estambul.

Dos personas han sido rescatadas y continuaban los esfuerzos para rescatar a otras dos la noche del domingo, después de que un edificio colapsara a causa del seísmo.

El sistema PAGER advirtió que recientes terremotos en la zona han sido seguidos por amenazas secundarias, como deslizamientos de tierra, que podrían causar más víctimas y daños. Los medios turcos han informado de una decena de edificios derrumbados.