El detenido, Paul Doyle, un antiguo marine de 53 años, ha comparecido ante un tribunal británico a través de una videollamada desde prisión

Atropello masivo en Liverpool: así evito la policía que el conductor fuese linchado por la multitud

El identificado como autor del atropello múltiple durante las celebraciones del título de la liga inglesa en Liverpool, –que dejó más de un centenar de heridos en el suceso, ocurrido el 26 de mayo–, se ha declarado inocente de los 31 cargos que se le imputan, después de que el mes pasado se agregaran una veintena más a los siete de los que fue acusado inicialmente.

El único detenido por estos hechos, Paul Doyle, un antiguo marine de 53 años, ha comparecido ante un tribunal de la localidad británica a través de una videollamada desde prisión, respondiendo "no culpable" cuando se le han presentado cada una de las acusaciones, que incluyen: conducción peligrosa, altercados, múltiples cargos de intento de causar lesiones corporales graves intencionalmente.

El acusado del atropello masivo de Liverpool

Tras la comparecencia, el juez Andrew Menary ha fijado la fecha del juicio para el 25 de noviembre, precedida de una audiencia que tendrá lugar el 27 de octubre, según ha recogido la cadena de televisión británica BBC.

Los cargos guardan relación con 29 de las víctimas, entre ellas dos niños, si bien al menos un centenar de personas, incluidos ocho menores, resultaron heridas cuando un vehículo, desatando el pánico, embistió a una multitud en una calle del centro donde se habían reunido miles de aficionados para celebrar la victoria liguera del Liverpool FC.

El suceso, que ya de por sí estaba contando con una amplia cobertura mediática, dio rápidamente la vuelta al mundo ante la gravedad de lo ocurrido y el temor de que pudiese tratarse de un ataque terrorista perpetrado justo en un momento de concentración masiva de personas en el lugar. No obstante, la Policía, que tuvo que evitar el linchamiento del conductor una vez detenido en el lugar, ya desde un primer momento descartó que se tratara de terrorismo.

Las autoridades, en ese sentido, sospechan que el acusado, Paul Doyle, que conducía bajo los efectos de las drogas, aprovechó el camino abierto por una ambulancia para sortear el cierre de calles e irrumpir en una zona prohibida.