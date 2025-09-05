Sopletes, grúas y decenas de operarios durante horas han terminado este viernes de retirar el amasijo de hierros

LisboaSiguen las investigaciones para esclarecer todos los detalles del accidente del funicular en Lisboa que ha dejado un balance de 16 muertos y 23 heridos. Se sabía que el aparato accidentado había pasado la revisión ese mismo día, pero se ha conocido que esa revisión duró solo media hora lo habitual es que se prolongue durante horas.

Sopletes, grúas y decenas de operarios durante horas han terminado este viernes de retirar el amasijo de hierros del funicular estrellado y también se han llevado el segundo vagón del histórico elevador de Gloria.

Concluye así la fase de recogida de pruebas en el lugar de la tragedia. Sobre el pavimento empedrado quedan las huellas del corto recorrido que salvó la vida de los viajeros del segundo vagón.

El vacío que dejan los 16 fallecidos y la esquina que por primera vez en 140 años amanece sin funicular, entristece a todos.

Los cables centran la investigación

El cable de tracción que unía los dos elevadores centra la investigación. Si estaba deformado o no, cómo y porqué se rompió si esa misma mañana, horas antes de descarrilar, una revisión de los técnicos de la empresa de mantenimiento indicó que el cable, que es reemplazado cada 600 días, podría utilizarse 263 días más. Pero la revisión duró solo media hora.

El presidente de la empresa Carris, que gestiona el funicular defiende que externalizar el mantenimiento no ha supuesto un ahorro tal y como apuntan los sindicatos.

Mientras, la tristeza acompaña a los lisboetas, el presidente de la orden de ingenieros de Portugal pide a las autoridades modernizar la obsoleta tecnología de los funiculares.

Los fallecidos por el accidente del funicular, personas de ocho nacionalidades

La Policía Judicial de Portugal ha confirmado este viernes la lista de nacionalidades de las 16 víctimas mortales del accidente del funicular de Gloria en Lisboa, entre las que figuran personas de ocho países.

El siniestro se cobró la vida de cinco personas portuguesas, tres de Reino Unido, dos de Corea del Sur, dos de Canadá, una de Suiza, una de Ucrania, una de Estados Unidos y una de Francia, según consta en un comunicado recogido por la agencia de noticias Lusa.

El Ministerio de Exteriores francés también ha informado del fallecimiento de una mujer con doble nacionalidad, francesa y canadiense, en un mensaje en el que ha transmitido también las condolencias a su familia.

Uno de los últimos casos en aclararse ha sido el del padre de un niño alemán de tres años que había sido rescatado solo y llorando de entre los escombros del funicular. Las investigaciones posteriores permitieron situar a su madre entre los heridos hospitalizados --permanece en estado crítico pero estable--, pero el padre fue incluido en un inicio en la lista provisional de fallecidos.

La familia que se desplazó desde Alemania no logró identificarlo sin embargo entre los cadáveres, lo que terminó llevándolos a un paciente hospitalizado y al que las autoridades aún no habían logrado poner nombre, según la televisión pública RTP.