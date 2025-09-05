La mayoría de los fallecidos en el accidente son turistas extranjeros

El funicular descarrilado en Lisboa pasó una inspección horas antes del accidente

Las autoridades de Portugal ya han identificado a las primeras víctimas mortales del accidente del funicular de Gloria, en Lisboa. La mayoría son extranjeros. Entre los fallecidos hay un alemán, que iba con su familia, que si ha logrado sobrevivir. Los forenses siguen trabajando.

El elevador era usado sobre todo por turistas. Si embargo, entre los ocho primeros muertos identificados hay cinco portugueses, además de dos coreanos y un suizo, según la Fiscalía.

El presidente de la Policía Judicial, Luís Neves, ha dicho que han logrado con un "elevado grado de probabilidad" establecer la identidad de un alemán, dos canadienses, un ucraniano y un estadounidense. Faltarían tres personas por identificar.

Los muertos en el funicular de Lisboa

Los muertos ya identificados son un padre alemán que iba en el funicular con su mujer, gravemente herida, con fracturas en las piernas y brazos y que ha sido operada de urgencias, y su hijo de tres años. El niño también resultó herido pero leve y ha sido dado de alta.

El policía que sacó al niño bajo los escombros intentó salvar la vida al padre pero no pudo ser.

André Marques, portugués de 40 años, fue la primera víctima mortal identificada. Era el guardafrenos y tenía 15 años de experiencia de la Estación de Santo Amaro, pero ese día estaba trabajando en el funicular descarrilado, según informó la empresa Carris, responsable del transporte de Lisboa.

En la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, institución humanitaria portuguesa están de luto. Según medios portugueses entre los fallecidos hay cinco trabajadores de la organización, aunque solo han trascendido por ahora la identidad de Alda, una mujer de 50 años, y Pedro, también de 50. Otros siete trabajadores también iban en el funicular.

Un elevador, el de Gloria, que sufrió el accidente, según las primeras informaciones oficiales, porque se rompió el cable que lo sostiene y porque fallaron los frenos como explica Carlos Franganillo.

La empresa Carris, responsable del funicular de Lisboa, ha asegurado que el elevador tenía todos los mantenimientos al corriente. De hecho, este jueves aseguraron que horas antes del accidente había pasado una revisión que certificó que el cable tenía vida útil.

Los trabajos para identificar al resto de fallecidos en el funicular son llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias Forenses, donde aún siguen tratando de identificar al resto de muertos