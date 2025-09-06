Las FDI aseguran que en esta nueva zona humanitaria hay hospitales de campaña, plantas desalinizadoras, comida y medicinas

Las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta Ciclista a España llegan hasta El Angliru, en Asturias: hay 12 detenidos

El Gobierno de Benjamin Netanyahu se ha marcado como objetivo la conquista definitiva de la ciudad de Gaza y, un día después del simbólico bombardeo de un edificio en esta localidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han vuelto a llamar a la evacuación de la población local, anunciando el establecimiento de una "zona humanitaria" en el sur de la Franja de Gaza, en la ciudad de Jan Yunis, con vistas a la futura "expansión" de las operaciones militares en la capital gazatí.

Así, han informado de una nueva zona en la que habría hospitales de campaña, plantas desalinizadoras, comida y medicinas, según el relato oficial, que desoye los llamamientos de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en cuanto a los desplazamientos forzados y a la supervisión imparcial de cualquier tipo de ayuda.

"El despliegue humanitario en la zona seguirá en cooperación con la ONU y otras organizaciones internacionales, a la vez que se expande la operación terrestre", ha afirmado el Ejército en el mensaje difundido este sábado a través de la red social X.

Amnistía Internacional asegura que evacuar la ciudad de Gaza bajo criterios humanitarios es "imposible"

Por su parte, la ONG Amnistía Internacional ha afirmado que una evacuación "masiva" de la ciudad de Gaza acorde con las normas del derecho internacional humanitario "en las condiciones actuales es imposible". "Israel continúa con su cruel y mortífero ataque contra la ciudad de Gaza con total desprecio por la población civil palestina, en medio de una hambruna que él mismo ha provocado, desafiando los reiterados llamamientos de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, funcionarios de la ONU y líderes mundiales para que detenga su embestida. Con ello, Israel revela su aterradora determinación de continuar su genocidio contra la población palestina de Gaza", ha indicado la directora de Investigaciones y Campañas de Amnistía, Erika Guevara Rosas.

La organización ha instado a Israel a "detener de inmediato" su plan de ocupación contra la ciudad de Gaza que supondría el desplazamiento de "cientos de miles de sus residentes", agravando el ya "insoportable" sufrimiento de su población en medio de la hambruna que asola el enclave palestino.

La intensificación de los ataques contra el municipio --incluyendo los barrios de Sheikh Radwan, Zeitoun y Shejaiyah-- ha provocado ya la muerte de decenas de civiles y la destrucción de viviendas. Además, Amnistía ha denunciado la movilización de reservistas que Israel está llevando a cabo.

"Desplazar por la fuerza a palestinos dentro o fuera de la Franja de Gaza violaría el derecho internacional humanitario y constituiría el crimen de guerra de traslado o deportación ilegal. La operación también podría poner en peligro la vida de los rehenes israelíes y socavar la posibilidad de que regresen sanos y salvos a sus familias", ha indicado la portavoz de la ONG.

Asimismo, ha pedido al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que libere a los rehenes israelíes secuestrados en la Franja y que cese "el trato degradante y humillante que reciben".

La ONU ha determinado que Israel mantiene bajo su control o bajo órdenes de desplazamiento el 86 por ciento del territorio palestino, mientras que obliga a los ciudadanos a huir hacia el sur, a la zona de al-Mawasi; sin embargo, los bombardeos también han sacudido este área que, además, carece de los medios necesarios para albergar a personas debido a "la falta de agua, el hacinamiento en tiendas de campaña y la falta de acceso a atención médica".

Amnistía ha reclamado a la comunidad internacional que tome medidas para "detener el genocidio israelí y dejar claro que sus políticas inhumanas (de Israel) ya no serán toleradas".

"La publicación de un plan de posguerra aparentemente patrocinado por Estados Unidos que desplazaría por la fuerza a toda la población de Gaza subraya la urgente necesidad de que los Estados cumplan con sus obligaciones legales para prevenir nuevas violaciones graves de las Convenciones de Ginebra ", ha añadido la portavoz Guevara Rosas.

MSF denuncia la "campaña genocida" israelí

También la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado que en los últimos días los militares israelíes "han intensificado su campaña genocida y de limpieza étnica" en la ciudad de Gaza, con "bombardeos día y noche" que supuestamente preceden al asalto final con el que el Gobierno de Benjamin Netanyahu quiere terminar de hacerse con el control de la capital gazatí.

"Las personas están aterrorizadas y sin saber adónde ir ni qué hacer", ha lamentado desde la propia ciudad una coordinadora de emergencias de MSF, Esperanza Santos, que ha pedido el cese "inmediato" de unos ataques que han dejado "barrios enteros destruidos".

Teme por el futuro de cientos de miles de personas, después de que en los últimos días las autoridades israelíes hayan intensificado sus llamamientos a la evacuación y, con ellos, también los bombardeos.

Santos ha advertido de que "son muy pocas" las personas que han podido huir hacia el sur de la Franja, "porque la mayoría carece de medios para viajar y el transporte es carísimo", y ni siquiera llegar a esa parte meridional la seguridad está garantizada, ni tampoco un mínimo de suministros. "No hay ningún espacio habilitado para que se asienten casi un millón de personas", ha subrayado.

Así, son muchos quienes "no ven ninguna solución" y gran parte de los ciudadanos de ciudad de Gaza se quedan "simplemente porque no tienen otra opción", según la portavoz de MSF, que ha dado cuenta también de hospitales "desbordados" por la incesante llegada de heridos.