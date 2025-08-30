El ejército israelí intenta acabar con los habitantes de la Franja de Gaza a través de bombas de humo que se cuelan en las casas

Israel declara Gaza como "zona de combate peligrosa" y suspende la "pausa táctica" para entregar ayuda

El ejército israelí sigue con su ofensiva en la ciudad de Gaza después de declararla 'zona de combate peligrosa'. Los bombardeos y la hambruna están lejos de remitir, informa Marcos Méndez.

De acuerdo con las cifras oficiales difundidas por el gobierno de Hamás, los ataques israelíes sobre el terreno gazatí han dejado en las últimas horas al menos 66 muertos y más de 300 heridos.

Bombas de humo, el último arma del ejército israelí

Fuentes en el terreno señalan que las fuerzas israelíes han recurrido al uso de bombas de humo que penetran en viviendas y tiendas de campaña, con el objetivo de forzar el desplazamiento de la población civil.

En concreto, las bombas de humo son artefactos diseñados para liberar una gran cantidad de humo en poco tiempo. Con ellas, el ejército israelí reduce la visibilidad de los civiles con el objetivo de desorientarles y dispersarles ya que el humo provoca irritación en los ojos, vías respiratorias y en la garganta.

Al utilizarlas en zonas pobladas, el humo se cuela en las casas, en hospitales y en campamentos afectando especialmente a civiles vulnerables como niños, enfermos y ancianos a los que provoca intoxicaciones y ataques respiratorios. De esta forma, el ejército de Netanyahu obliga a los civiles gazatíes a moverse y a desplegarse.

Se estima que cerca de un millón de residentes permanecen aún en la capital gazatí, la mayoría de ellos presionados a abandonar la zona hacia el sur, explica el reportero de 'Informativos Telecinco'.

La situación sanitaria en la Franja de Gaza, completamente al límite

Marcos Méndez, reportero de 'Informativos Telecinco', también ha advertido de que la situación sanitaria en Gaza se encuentra al límite. En los últimos dos meses, 85 personas han sido diagnosticadas con el síndrome de Guillain-Barré, una rara enfermedad autoinmune vinculada a la malnutrición, la falta de higiene y la contaminación del agua. Ocho pacientes han fallecido y los médicos advierten que la cifra podría aumentar si no se adoptan medidas urgentes.

“La situación en Gaza es un caldo de cultivo para que se propaguen todo tipo de enfermedades infecciosas”, señala el reportero desde Sderot. Además de los casos de Guillain-Barré, se reporta un repunte de gripes, COVID-19 y enfermedades intestinales, que golpean con más fuerza a una población debilitada por la desnutrición, explica el corresponsal.

El deterioro de las condiciones de vida se ve agravado por la falta de medicamentos y de infraestructuras sanitarias. Hospitales y centros de salud apenas pueden atender a los heridos y enfermos, mientras la contaminación del aire y del agua, sumada a la escasez de recursos básicos, empeora la situación de los ciudadanos gazatíes.