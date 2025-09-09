Los líderes de Hamás a los que Netanyahu quería eliminar con su ataque en Doha

Hamás ha confirmado que cinco de sus miembros han muerto en el ataque, pero no sus altos cargos

Netanyahu dice que el ataque en Qatar "puede abrir la puerta al fin de la guerra en Gaza"

El ataque contra los líderes de Hamas en Doha es inédito. Israel bombardea un país con el que tiene relaciones, con el que negocia, indirectamente, el regreso de los rehenes. Todo esto añade más tensión en la región donde y en las últimas horas varios países han condenado el ataque. Netanyahu lleva su guerra a un país aliado de los EEUU, algo que no ha gustado a la Casa Blanca, aunque EEUU se haya cuidado mucho de criticarlo duramente. De los ataques y sus consecuencias informan para Informativos Telecinco, Sal Emergui y David Cacho.

La Casa Blanca ha afirmado que los bombardeos israelíes perpetrados este martes contra Qatar "no contribuyen a los objetivos" de Israel ni de Estados Unidos, si bien ha considerado que atacar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "es un objetivo respetable".

La portavoz de la Presidencia estadounidense, Karoline Leavitt, ha explicado en una rueda de prensa que la Administración de Donald Trump recibió esta mañana una notificación de su Ejército informando de que Israel estaba atacando a Hamás, "que lamentablemente se encontraba" en la capital qatarí, Doha.

Tras conocer esta información, Trump ordenó "inmediatamente" al enviado especial, Steve Witkoff, que informara a las autoridades qataríes "del inminente ataque". "El presidente considera a Qatar un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos y lamenta profundamente la ubicación de este ataque", ha agregado.

El inquilino de la Casa Blanca ha mantenido una llamada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien le ha trasladado que "desea lograr la paz rápidamente". Leavitt ha dicho que Trump "cree que este lamentable incidente podría ser una oportunidad para la paz".

Por último, el presidente estadounidense ha hablado con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, y con el primer ministro, Mohamed bin Abdulraham al Thani, a quienes ha "agradecido su apoyo y amistad". "Les ha asegurado que algo así no volverá a ocurrir en su territorio", ha señalado.

El Ejército de Israel ha confirmado su responsabilidad en un "bombardeo de precisión" contra "la cúpula de la organización terrorista Hamás" en Doha, alegando que "durante años han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre de 2023 y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel".

Sin embargo, Hamás ha confirmado que cinco de sus miembros han muerto en el ataque, si bien sus altos cargos --miembros de la delegación negociadora del alto el fuego-- han sobrevivido a este bombardeo. Sí han muerto un agente de la Policía de Qatar y otros han resultado heridos.

Israel no logra su verdadero objetivo

El objetivo de Israel, pues, no se ha cumplido. Los tres líderes de Hamás, negociadores con Israel en los últimos meses, eran el principal objetivo de Tel Aviv.

Para lograrlo, durante varios segundos una lluvia de misiles cayó sobre la sede del grupo terrorista en la capital de Catar. Como explica Juan Antonio Martínez Campo, testigo español del ataque "fueron como siete u ocho explosiones en un intervalo de dos segundos, sumba, zumba, otro pepinazo y otro pepinazo... y yo dije, eso son misiles".

Cientos de personas en los alrededores salían corriendo sin saber exactamente qué está ocurriendo. Y lo que ocurría, más allá del ataque en sí, es la segura liquidación de las negociaciones para un alto el fuego en Gaza aunque Netanyahu y Trump digan lo contrario.

El primer ministro israelí se ha cuidado mucho de insistir en que el ataque ha sido únicamente cosa suya. Y a fe que el primer ministro tiene un objetivo antes que la paz. Paso a paso, sistemáticamente, en solitario si es necesario, Israel va eliminando a todos los que considera enemigos existenciales. Mató en Gaza a uno de los líderes de Hamás, Yaya Sinwar. En Irán asesinó al otro, Ismail Haniya. Como también en Teherán eliminó a gran parte de la cúpula de la Guardia Revolucionaria. Y en Beirut al líder de Hizbulá, Hasán Nasrala. Sin olvidar el sofisticadísimo ataque con buscas contra cientos de miembros de este grupo terrorista.