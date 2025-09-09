El hombre, de 39 años, murió en un tiroteo con la policía tras intentar cometer un robo

Su caso, rodeado de misterio, mantuvo en vilo al país por la supervivencia de sus tres hijos menores

Compartir







El neozelandés Tom Phillips, conocido por haber vivido casi cuatro años escondido en los bosques junto a sus tres hijos, murió este lunes en un enfrentamiento con la Policía tras intentar perpetrar un robo. Su historia, marcada por huidas, especulaciones y búsquedas infructuosas, se convirtió en uno de los episodios más mediáticos de Nueva Zelanda.

Phillips, convertido en una figura enigmática mientras el país se preguntaba cómo lograba sobrevivir aislado con sus hijos, encontró un final violento que pone fin a años de incertidumbre en torno al bienestar de los menores, hoy bajo custodia de las autoridades.

PUEDE INTERESARTE Detienen a uno de los fugitivos más peligrosos de Italia: vivía en Alicante con identidad falsa

Una desaparición que conmocionó al país

La huida comenzó poco antes de la Navidad de 2021, cuando Phillips, de 39 años, se adentró en los bosques con Ember, Maverick y Jayda, hoy de 9, 10 y 12 años, tras una disputa por la custodia con su expareja, Cat. Abandonaron la remota comunidad de Marokopa, en la Isla Norte, y sobrevivieron durante 1.358 días en condiciones extremas de frío, lluvias y terreno escarpado.

Avistamientos y robos

Durante estos años, se sucedieron avistamientos y sospechas de robos para abastecerse. En agosto de 2023 fue visto tras presuntamente sustraer un vehículo y comprar artículos de supervivencia. Un año después, en octubre de 2024, cazadores lo grabaron caminando armado junto a sus hijos en Marokopa. Y en agosto de 2025, cámaras de seguridad lo captaron forzando una tienda acompañado de uno de los menores.

PUEDE INTERESARTE La Policía Nacional detiene en Málaga a un peligroso fugitivo polaco considerado de alto valor por la Europol

El pasado lunes, en la localidad rural de Piopio, su huida terminó de manera trágica. Phillips intentó asaltar una tienda con una de sus hijas, que salió ilesa, y murió tras un tiroteo con agentes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cómo sobrevivían en el bosque

Aunque los detalles son aún difusos, la policía había señalado que Phillips llevaba “una vida no convencional”, sin redes sociales, ni cuentas bancarias, subsistiendo de cultivos, pesca y caza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el último campamento descubierto, levantado con neumáticos, ramas y lonas, se encontraron armas de fuego, una motocicleta, un quad y varios suministros. Allí esperaban los otros dos menores, hallados unas horas después del tiroteo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Investigaciones en curso

Varias áreas del oeste de Waikato permanecen acordonadas mientras los investigadores procesan pruebas. No se descarta que en los próximos días aparezcan más campamentos ocultos que ayuden a entender cómo sobrevivieron Phillips y sus tres hijos durante casi cuatro años fuera de la civilización.