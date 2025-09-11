El precio del aceite, por las nubes: Los motivos de esta nueva subida

¿Cuáles son las causas de la subida del precio del aceite?

El precio del aceite de oliva baja en origen pero no en los supermercados: por qué

El precio del aceite nos había dado una tregua durante unos meses con precios más baratos y asequibles, pero esta tregua se ha acabado. Después de varios meses de bajada, los precios han repuntado, la curva del precio del aceite ha vuelto a subir y eso se nota a la hora de ir a la compra.

'La mirada crítica' habla en directo con Juan Luis Ávila, secretario de COAG Andalucía, para que explique los motivos de esta nueva subida: "El aceite tristemente se pone por encima de los precios de producción para los agricultores. Tenemos una situación en la que hay falta de aceite y, al mismo tiempo, hemos tenido una salida tremenda, se está exportando a todo el mundo y también se consume mucho a nivel nacional. Eso, sumado a que no vamos a tener una cosecha tan buena como esperábamos, ha supuesto un cambio de tendencia".

Juan Luis Ávila: "Aquí la cuestión es lo que nos pagan a nosotros y lo que termina pagando el consumidor"

El secretario de COAG Andalucí aclara que no va a haber escasez de aceite, aunque la cosecha no sea la esperada: "Creo que no va a haber falta de aceite. Lo que tenemos es un mercado tremendamente justo para el próximo año y, al menos en origen, ni mucho menos se va a producir una subida excesiva del precio. Lo que sí veremos son precios que, al menos, cubran los costes de producción".

Por último, el entrevistado señala el verdadero problema del precio del aceite: "Aquí la cuestión es lo que nos pagan a nosotros y lo que termina pagando el consumidor. Hasta hace muy poco vendíamos el aceite a 3 euros y el consumidor lo seguía pagando por encima de 5 euros. Lo que hay que revisar es lo que sucede en la cadena de un alimento no perecedero y en un producto que nosotros vendemos en kilos y el consumidor compra en litros".