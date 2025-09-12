Esperanza Buitrago 12 SEP 2025 - 08:08h.

En las imágenes se ve a un hombre corriendo sobre un tejado, saltar al suelo y salir huyendo

El análisis de Carlos Franganillo sobre el crimen de Charlie Kirk: "No es algo aislado, refleja el desgarro interno de EEUU"

Compartir







El FBI ha compartido las primeras imágenes del hombre más buscado de Estados Unidos. El autor del disparo mortal a Charlie Kirk en la universidad de Utah. Donald Trump ha concedido a Kirk la mayor condecoración posible.

En las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad y difundidas esta madrugada por el FBI se ve al presunto autor de la muerte de Charlie Kirk sobre un tejado, salta al suelo y huye.

Los investigadores creen que disparó desde ese tejado.

Han compartido las imágenes por si alguien puede dar alguna pista sobre el paradero del hombre más buscado de Estados Unidos.

La policía federal considera que el asesinato de Kirk es obra de un profesional, le dio un único disparo certero y tenía muy bien preparada su huida de un lugar con hasta 3.000 personas.

Avances de la investigación del FBI

El FBI tiene el arma y las huellas del sospechoso. "Tenemos en nuestro poder la que creemos que ha sido el arma –un rifle de alta capacidad– utilizada en el tiroteo", ha dicho en rueda de prensa el jefe del FBI. Además, están analizando las huellas –dactilares y de otros tipos– halladas en la escena.

Los agentes revisan segundo a segundo todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del campus de la Universidad de Utah.

Las autoridades de Estados Unidos ofrecen una recompensa de 85.000 dólares a cualquiera que pueda aportar una pista sobre el paradero del asesino de Kirk.