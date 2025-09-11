Erika, la esposa de Charlie Kirk, aún no se siente con fuerzas para explicarle a sus hijos la tragedia que ha cambiado sus vidas

¿Quién era Charlie Kirk, el líder conservador asesinado en Estados Unidos?: carrera política, vida personal y su alianza con Trump

Erika Lane Frantzve, esposa del comentarista conservador Charlie Kirk, está recurriendo a su fe cristiana para sobrellevar el asesinato de su esposo, ocurrido el miércoles durante un evento universitario en Utah. Mientras tanto, su familia enfrenta uno de los momentos más dolorosos: contarle a los hijos de la pareja que su padre no volverá a casa.

Según una fuente cercana que recogen medios como 'Daily Mail', la madre está completamente devastada y aún no se siente con fuerzas para explicarle a su hija de tres años y a su hijo de 16 meses la tragedia que ha cambiado sus vidas.

Kirk, de 31 años y fundador de la organización conservadora Turning Point USA, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras comenzaba una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah (UVU). El atacante, descrito como un joven universitario, huyó del lugar tras el ataque. Las autoridades informaron que se recuperó un rifle de cerrojo de alta potencia en un área boscosa cercana y han compartido imágenes del sospechoso para que la ciudadanía colabore y puedan detenerle.

Jack Posobiec: "Erika está demostrando una fortaleza increíble"

Jack Posobiec, colaborador de Turning Point USA, habló sobre la situación familiar en una entrevista con 'NewsNation' la mañana del jueves. "Erika está demostrando una fortaleza increíble, es increíblemente fuerte. Pero alguien tendrá que explicarle a sus hijos por qué su papá no regresó ayer ni volverá a casa", comentó.

Posobiec describió a Erika y a Charlie como personas de profunda fe cristiana. “No es algo que vivan sólo frente a las cámaras; es su estilo de vida diario. Erika es una mujer de oración y está enfrentando este dolor con una fortaleza que, sinceramente, sólo puede venir del cielo”, expresó.

Charlie Kirk y su esposa Erika celebraron en mayo su cuarto aniversario de boda

El matrimonio, que había celebrado su cuarto aniversario de boda en mayo de este año, se casó en una ceremonia íntima en Arizona en 2021, sin damas de honor ni padrinos. Erika ha compartido en redes sociales que lo más importante para ella no fue el evento en sí, sino el compromiso de vida que representa. “No te estreses por las flores ni la ropa de cama… lo importante son los días que vienen después”, escribió en una publicación pasada.

Erika Frantzve fue coronada Miss Arizona USA en 2012 y creció en una familia católica unida. Estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de Arizona y en años recientes lanzó su propio ministerio cristiano, BIBLEin365, enfocado en acercar a las personas a las Escrituras. En su biografía pública, destaca que su mayor orgullo es ser esposa y madre. Erika y Charlie habían aparecido recientemente en el programa 'Fox and Friends', donde se los vio junto a sus hijos. En un emotivo clip, su hija corre hacia Kirk en el estudio y él la alza con ternura.

El tiroteo mortal de Charlie Kirk

El trágico tiroteo tuvo lugar en la Universidad del Valle de Utah (UVU) cuando Kirk comenzaba una actividad con estudiantes. El comentarista fue alcanzado por un disparo en el cuello y cayó al instante. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde falleció poco después. Las autoridades continúan buscando al responsable del ataque.

Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, declaró el jueves por la mañana que la familia está “devastada” por la pérdida.