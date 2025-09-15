Reino Unido confirma que aviones de combate británicos se unirán a la iniciativa de la OTAN en el flanco oriental

Polonia derriba drones rusos en su espacio aéreo en un ataque a Ucrania tras sufrir "acto de agresión sin precedentes”

Compartir







El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha confirmado este lunes que aviones de combate británicos se unirán a la nueva iniciativa de la OTAN para reforzar las medidas de vigilancia y los sistemas de defensa en el flanco oriental tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de la Alianza Atlántica, tanto en Polonia como en Rumanía.

"El compromiso de Reino Unido de ayudar a la OTAN para defender cada centímetro del territorio aliado es inquebrantable. Los 'Typhoon' de la Real Fuerza Aérea se unirán a los aliados y volarán misiones de defensa aérea sobre Polonia como parte de (la iniciativa denominada) Centinela del Este tras la imprudente y peligrosa incursión con drones de Rusia en Polonia", reza un comunicado.

PUEDE INTERESARTE Polonia limita el tráfico aéreo en las fronteras con Ucrania y Bielorrusia tras la incursión de drones rusos

Al confirmar este despliegue, el ministro de Defensa, John Healey, ha subrayado a través de su perfil en la red social X que Rusia "cruzó la línea con las imprudentes incursiones con drones en el espacio aéreo" de la Alianza y ha enviado un mensaje a Moscú: "Ustedes pusieron a prueba a la OTAN y nosotros respondimos con fuerza y unidad".

La respuesta de Mark Rutte

Con este nuevo despliegue, que arrancará "en los próximos días" y contempla una mayor "flexibilidad" a la hora de responder a necesidades concretas, la OTAN quiere proteger "aún más" una zona especialmente sometida a las amenazas de Rusia. "Queremos dejar claro que, como alianza defensiva que somos, siempre estamos listos para defendernos", dijo la semana pasada su secretario general, Mark Rutte, al anunciar la iniciativa.

Varios países ya han confirmado su intención de sumar activos a este Centinela del Este, aunque el comandante Supremo Aliado de la OTAN, Alexus G. Grynkewich, confía en que otros Estados miembros se incorporen "pronto". Entre quienes ya se han sumado figuran España, Dinamarca, Francia y Alemania.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Dos ciudadanos bielorrusos, han sido detenidos

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado este lunes la detención de dos ciudadanos bielorrusos tras la interceptación de un dron que estaba sobrevolando edificios gubernamentales en la capital polaca, Varsovia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"El Servicio de Protección Estatal ha neutralizado recientemente un dron que operaba sobre edificios gubernamentales (calle Parkova) y el Palacio Belwederski. Dos ciudadanos bielorrusos han sido detenidos. La Policía está investigando las circunstancias del incidente", ha informado a través de su perfil en la red social X.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Estos hechos tienen lugar en el marco de las recientes tensiones entre Varsovia y Minsk, cuyas fronteras están cerradas con motivo de las maniobras militares conjuntas entre Bielorrusia y Rusia. Además, la semana pasada el propio Tusk informó de la detención de un supuesto espía bielorruso y la expulsión de un diplomático, también bielorruso, involucrado en una red de espionaje en Europa.