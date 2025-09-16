"El reconomiento del Estado Palestino no va a cambiar la situación sobre el terreno"

El análisis de Carlos Franganillo: "Naciones Unidas cree que hay base para acusar a las autoridades israelíes de matanzas o impedir nuevos nacimientos"

Carlos Franganillo entrevista a Ignacio Álvarez Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense sobre la situación en Gaza, cada día más insostenible, y que ha provocado en España manifestaciones que acabaron en violencia y que impidieron acabar la Vuelta, y un agrio debate político de fondo.

El rey Felipe VI ha calificado de "crisis humanitaria insoportable" la situación en una "Gaza devastada", mientras que entre el Gobierno y la oposición el término genocidio genera ampollas.

Mientras tanto, Israel sigue con su ofensiva sin freno para controlar Gaza, algo que le llevará meses.

Un informe de la comisión de la ONU señala que Israel "ha cometido un genocidio", pero eso no parece hacer mella en Netanyahu.

El Gobierno español desea que Israel sea tratado como Rusia y que no se permita a Israel participar en eventos deportivos ni en Eurovisión, pero el Comité Olímpico Internacional (COI) ha reafirmado su decisión de mantener a Israel como participante legítimo en las competiciones olímpicas internacionales.

Franganillo inicia ya la entrevista con una pregunta que también está en el ambiente.

Nada detiene a Israel. ¿Por qué esa impunidad?

"Bueno yo creo que hay que tener claro que disfruta de un respaldo incondicional de EEUU, además, la UE ha mantenido un silencio cómplice durante estos últimos 23 meses a pesar de la destrucción sistemática de la Franja de Gaza y de la aniquilación de su población, porque tenemos que hablar de decenas de miles de civiles asesinados impunemente.

No es esta la actitud del resto del mundo, que sí que ha condenado de manera enérgica, pero mientras Israel siga disponiendo de ese respaldo incondicional de la Administración Trump, pues va a sentirse absolutamente impune y, por lo tanto, va a profundizar en ese genocidio y sobretodo en la solución final de la Franja de Gaza que es, ni más ni menos, como ha dicho Benjamin Netanyahu, expulsar a esos dos millones de supervivientes a los países vecinos y convertirla en un resort turístico como pretende Trump".

Ese respaldo de EEUU es fundamental. Estamos viendo como decías gestos de otros países reconociendo a Palestina. Se espera que la semana que viene en la Asamblea General de la ONU varios países occidentales, Reino y Francia entre ellos, hagan el reconocimiento de soberanía de un Estado independiente palestino. ¿Todo esto sirve para algo?

"Esto no va a cambiar la situación sobre el terreno más que nada porque ya hay 150 países que han reconocido el Estado Palestino incluida, no lo olvidemos, España, y esto no ha tenido ningún tipo de efecto sobre la situación de los palestinos en la Franja de Gaza ni en Cisjordania.

Debemos que tener en cuenta que esos territorios fueron ocupados, nada más y nada menos, que en 1967. Y desde entonces Israel ha llevado una política de hechos consumados precisamente para hacer inviable ese Estado Palestino.

¿En qué ha consistido esta política de hechos consumados? en la expropiación de tierras, la construcción de colonias -hoy en día viven en ellas más de un millón de colonos israelíes que violan sistemáticamente de esta manera en Derecho Internacional- y finalmente la aplicación de un sistema, un régimen de apartheid para la población palestina que es concentrada cada vez en menos porciones de territorio.

Hace falta un cambio de aptitud de 180 grados de los países occidentales, que se imponga un bloqueo total de armas y sanciones contra personas que están consideradas criminales de guerra y que han perpetrado crímenes de lesa humanidad y un genocidio".