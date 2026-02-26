El torero conocido como 'Lagartijo' ha finalizado su huelga de hambre tras 10 días después de tener que ser ingresado de urgencia

El 'Lagartijo' desafía su salud y regresa, tras salir del hospital, a las puertas de la Plaza de toros de Córdoba para retomar la huelga de hambre

El matador de toros Javier Moreno, Lagartijo, ha puesto fin a la huelga de hambre que mantenía desde el pasado 17 de febrero a las puerta de la plaza de toros de Los Califas después de ser atendido en el Hospital Reina Sofía de Córdoba en el que tuvo que ser ingresado de urgencia este miércoles después de evidenciar síntomas de agotamiento.

El torero reivindicaba una oportunidad en el coso cordobés, gestionado por José María Garzón, en el que tomó la alternativa el 21 de mayo de 2022 de manos de Alejandro Talavante y en presencia de Roca Rey, con el que compartió salida a hombros después de cortar las dos orejas a su segundo enemigo.

"He aguantado 10 días en la plaza de toros de Córdoba, no por mantener un pulso con nadie, sino porque me ha dado ánimo mi gente, la gente de mi tierra" ha señalado el torero en su perfil personal de una conocida red social aludiendo al pulso mantenido con Garzón que no le ha vuelto a repetir en Córdoba.

Según la versión del torero, el empresario le había espetado que no era querido en su tierra y las figuras se negaban a torear con él. “Durante estos 10 días he podido comprobar que no era así", puntualizaba el torero cordobés subrayando la dureza de este periodo.

"He aguantado hasta donde he podido"

"He aguantado hasta donde he podido", señala Javier Moreno explicando que los propios médicos que le atendieron en Reina Sofía le conminaron a concluir esta huelga de hambre.

Lagartijo se deshace en la misma red en agradecimientos a los aficionados y profesionales del toreo que se han interesado por su estado de salud. El diestro cordobés se refiere especialmente a la llamada del propio José María Garzón, que estuvo pendiente de su estado a través de su padre.

Esos agradecimiento son especialmente efusivos con Roca Rey, Sebastián Castella y Diego Ventura, que le mandaron mensajes de ánimo. Lagartijo también llegó a ser visitado in situ por Finito de Córdoba y, sobre todo, por Manuel Benítez, El Cordobés, que le animó a perseverar en el empeño