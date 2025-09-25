La Casa Blanca publicó la instalación de las galería de los 47 presidentes estadounidenses sin Joe Biden

Quita la fotografía de Joe Biden y coloca una foto de una máquina de firmar automática ('autopen')

Donald Trump no pone fin a las burlas a Joe Biden: El presidente de EE.UU ordenó colgar la imagen de una firma hecha con un bolígrafo automático o ‘autopen’ en el lugar que debería ocupar la foto del exmandatario demócrata en la galería presidencial en la Casa Blanca. Después, la cuenta oficial, colgó el vídeo y otras imágenes de lo que ha llamado "El Paseo de la Fama Presidencial" en el ala oeste.

Esta es la continuación de los ataques de Trump a Biden, al que ha acusado de supuestamente no saber lo que estaba firmando durante su mandato y de delegar en su equipo la rúbrica de importantes documentos, realizada – según el magnate- con la ayuda de un bolígrafo automático. Según el republicano y sus aliados en el Congreso el "autopen" formaba parte de un plan para ocultar el deterioro cognitivo del demócrata.

En el vídeo se ve una fila de retratos en blanco y negro, enmarcados en oro, colgados a lo largo de la columnata, hasta llegar finalmente a la imagen del autopen representando a Biden. La foto de Trump aparece dos veces, como 45º y 47º presidente de Estados Unidos, a ambos lados del retrado de la firma de Biden.

La Casa Blanca publicó este jueves en sus páginas oficiales de Instagram y X dos fotografías sobre la instalación de las galería de 47 presidentes estadounidenses, ubicada en el pasillo de columnas que lleva al Despacho Oval, visible desde la Rosaleda.

Margo Martin, una de las asistentes de prensa de la Casa Blanca, publicó un vídeo de la galería, como para hacer pública la nueva burla del republicano, que durante toda la campaña electoral descargó toda clase de insultos sobre su rival político. "El Paseo de la Fama Presidencial ha llegado a la columnata del Ala Oeste. Esperen a verlo…" publicó en X la asesora de comunicaciones de Trump, Margo Martin, junto con un video de la nueva exposición.

Las reformas decorativas de Trump en la Casa Blanca

Trump ha emprendido varios cambios de decoración significativos en la Casa Blanca, que tiene más de 200 años de antigüedad. El republicano ha cambiado el aspecto del Despacho Oval con ornamentos dorados, instalado enormes astas de bandera y ahora está construyendo un salón de baile gigante.

También ha movido un cuadro del demócrata Barack Obama de su lugar original y, rompiendo con la tradición, ha colgado varios retratos de sí mismo en la Casa Blanca.

Trump también ha mostrado un sentido del humor peculiar: a la entrada del Despacho Oval hay una reproducción de una portada de un diario que muestra el retrato tras sufrir un atentado en Atlanta (Georgia) en 2023.