Gonzalo Barquilla 30 SEP 2025 - 20:11h.

La Fiscalía alemana confirma que un ciudadano ucraniano fue detenido en Polonia acusado del sabotaje a los gaseoductos Nord Stream

Polonia cerró temporalmente su espacio aéreo por ataques rusos

La Fiscalía General del Estado de Alemania (GBA) confirmó este martes que un ciudadano ucraniano ha sido detenido esta jornada en Polonia como sospechoso de haber participado en el sabotaje en 2022 de los gaseoductos rusos Nord Stream 1 y 2.

Así lo recoge la agencia 'EFE', a quien la portavoz de la GBA Ines Peterson indicó que el individuo, identificado como Vladímir Z. y detenido cerca de Varsovia por la policía polaca en base a una orden de detención europea, es presuntamente "uno de los buzos" que colocaron las cargas explosivas.

"El acusado participó en las inmersiones que fueron necesarias" para colocar los explosivos

Según la Fiscalía, Vladímir Z., buzo de formación, formó parte del grupo de personas que en septiembre de 2022 se hizo a la mar en un yate de vela desde el puerto alemán de Rostock, alquilado con documentos de identidad falsos y a través de intermediarios. "El acusado participó en las inmersiones que fueron necesarias" para colocar los explosivos, señaló la institución en un comunicado, en el que destacó que después de que sea extraditado de Polonia, el detenido comparecerá ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia. Este martes por la mañana, los medios polacos habían adelantado la detención de un sospechoso vinculado con el sabotaje de Nord Stream en la localidad de Pruszków.

Tymoteusz Paprocki, el abogado del detenido, declaró a la emisora polaca 'Radio MF24' que la defensa no ve fundamento para su extradición a Alemania. "Teniendo en cuenta la guerra a gran escala en Ucrania y el hecho de que el propietario de Nord Stream es la empresa rusa Gazprom, que financia estas acciones, la defensa no ve hoy ninguna posibilidad de presentar cargos contra nadie que haya participado en estas actividades", afirmó Paprocki. No obstante, añadió que aún no hay certeza de que su cliente participara en la operación.

Decidir sobre la extradición

La justicia polaca iniciará este mismo martes los procedimientos para decidir sobre la extradición, una decisión que recaerá en un tribunal de Varsovia, según confirmó a 'EFE' Piotr Skiba, portavoz de la Fiscalía de la capital polaca. Esta detención sigue a la de otro ucraniano, Serguí Kuznetsov, en agosto en Rimini, Italia, también en relación con el sabotaje.

Kuznetsov fue arrestado mientras estaba de vacaciones con su familia y se le considera como el coordinador o el organizador de la operación. Un tribunal de apelaciones italiano ya ha aprobado su entrega a Alemania, aunque la decisión ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo de Italia.

Las explosiones en el Nord Stream

El caso se remonta a septiembre de 2022, cuando dos potentes explosiones dañaron tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el Mar Báltico.

Según filtraciones de la fiscalía alemana a los medios germanos, se cree que detrás del atentado estuvo un grupo de ucranianos con vínculos con los servicios secretos y las Fuerzas Armadas de Kiev, aunque no está claro hasta qué punto los altos mandos estaban al corriente de la supuesta operación para destruir la infraestructura.