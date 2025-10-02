Alberto Rosa 02 OCT 2025 - 17:45h.

El Ejército australiano se ha sumado a la búsqueda del pequeño, al que se le perdió la vista en una remota zona desértica del sur del país

Investigan si el cuerpo carbonizado hallado en Oliva, Valencia, podría ser el de Beatriz G.A., joven desaparecida el 9 de agosto

Compartir







Australia sigue en vilo por la desaparición de Gus, un niño de cuatro años al que se le perdió el rastro hace ya seis días en una remota zona desértica al sur del país. Por el momento, la Policía reconoce no haber hallado nuevas huellas o indicios que ayuden con la desaparición.

Este jueves se ha sumado a la misión de búsqueda el Ejército australiano, con un total de 48 militares que se encuentran desplegados en un área situada a unos 40 kilómetros al sur de la localidad de Yunta, en el sur de Australia, donde el menor fue visto por última vez el pasado sábado por la tarde mientras jugaba en la arena de su casa familiar.

En un comunicado de la Policía del Sur de Australia recogido por este medio, señalan que miembros de la Fuerza de Defensa Australiana se unen a la búsqueda del pequeño. Asimismo, han aportado datos y la descripción física del menor para facilitar su localización.

Se trata de un niño descrito como caucásico, con cabello largo, rubio y rizado. La última vez fue visto con sombrero gris, una camiseta azul con un Minion amarillo, pantalones largos gris claro y botas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En la búsqueda participan recursos especializados, incluido el Grupo STAR, Unidades de Operaciones Acuáticas y Montadas, PolAir y Opercaiones Caninas, tal y como informa la Policía del Sur de Australia en el comunicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El servicio de búsqueda también ha sido reforzado por cadetes de policía, voluntarios, vehículos todo terreno, drones, un rastreador aborigen tradicional y un gran número de voluntarios y familiares del desaparecido.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La familia, "en shock", pide respeto y privacidad

La familia publicó además una declaración a través de la policía el pasado martes 30 de septiembre en el que califican lo sucedido como “un shock” y piden “privacidad” y respeto a la prensa.

“Estamos devastados por la desaparición de nuestro querido Gus el sábado por la tarde. Esto ha sido un shock para nuestra familia y amigos, y nos cuesta comprender lo sucedido”, señalan.

“La ausencia de Gus se siente en todos nosotros, y lo extrañamos más de lo que las palabras pueden expresar. Nos duele el corazón y abrigamos la esperanza de que lo encuentren y nos lo devuelvan sano y salvo”. La familia agradece a la Policía su implicación, así como a las organizaciones, vecinos y amigos que se han unido a las tareas de búsqueda del pequeño.