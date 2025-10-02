Las autoridades llevan ya 54 días buscando a la joven, de 28 años y madre de dos hijos

La extraña desaparición de Beatriz G. A., la joven cuyo rastro se perdió el 9 de agosto en Oliva, Valencia: la última vez que se la vio y la investigación

Compartir







La Guardia Civil investiga si el cuerpo carbonizado encontrado ayer, miércoles 1 de octubre, en un paraje del municipio valenciano de Oliva podría ser el de Beatriz G.A, la joven de 28 años que permanece desaparecida desde la madrugada del pasado 9 de agosto.

En una desaparición que fue calificada por SOS Desaparecidos como de “alta vulnerabilidad”, la última vez que se la vio fue precisamente en el citado municipio.

De 1,60, complexión normal, pelo castaño y rizado, ojos marrones y gafas graduadas, la plataforma compartió una fotografía suya solicitando colaboración ciudadana para localizarla. Ahora, 54 días después de su desaparición, las autoridades analizan el cadáver carbonizado localizado en una zona apartada del municipio, en la montaña de La Creu.

El cuerpo carbonizado, localizado por unos senderistas

Según ha avanzado el medio Las Provincias, el cuerpo carbonizado fue localizado inicialmente por unos senderistas en una zona montañosa, de muy difícil acceso, a la que es imposible acceder en coche.

Tras recibir el aviso, los agentes de la Policía Judicial y la Guardia Civil desplazados hasta la zona han tenido que cargar con mochilas con el equipo específico para trabajar en el área. Por el momento, no se ha revelado ningún detalle sobre la identidad de la víctima: ni su sexo ni las circunstancias exactas de la muerte, algo que tendrá que determinar la autopsia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Dado el estado del cadáver, completamente carbonizado, el examen forense es clave para establecer conclusiones.

Los agentes sospechan que el cadáver pueda ser el de Beatriz, desaparecida en Oliva

A la espera de los resultados, planea ya una dura hipótesis entre los agentes: que el cuerpo carbonizado pueda pertenecer a Beatriz G.A, la joven madre de dos hijos que desapareció en la localidad y a la que buscan desde hace hoy 54 días.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La localización del cuerpo, próxima al último punto de avistamiento conocido de ella, así como algunos elementos hallados junto a él, llevan a los investigadores a acrecentar las sospechas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Inquietud entre los vecinos: hubo un incendio en la zona tras su desaparición

A los últimos acontecimientos se suma la inquietud de los vecinos, que recuerdan que en el lugar donde se ha encontrado el cadáver, precisamente, hubo un incendio el pasado 4 de septiembre.

Entonces, varios efectivos del Consorcio de Bomberos y de la Generalitat fueron movilizados, pero entonces no localizaron ningún cuerpo.

Según informa Levante-EMV, aquel fuego fue intencionado y arrasó buena parte de la montaña un mes después de la desaparición de Beatriz. Un vecino de Oliva fue detenido por los hechos. Pretendía, tal como recoge el citado medio, causar daños en la propiedad de un hombre con el que tenía un conflicto, razón por la cual a priori estaba desvinculado el caso con la desaparición.

Respecto a esto último, Levante-EMV detalla que el incendio comenzó donde comienza la montaña, a unos 240 metros del punto en que se ha localizado el cuerpo. El incendio, entonces, comenzó a ascender desde su origen hacia arriba, avanzando por la ladera de la montaña empujado por el viento y arrasando todo a su paso hasta su extinción.

Ahora, las autoridades trabajan con todos los datos disponibles a la espera de la autopsia.