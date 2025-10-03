Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad de Israel, ha llamado "terroristas" a los activistas detenidos en la flotilla camino a Gaza

La flotilla de Gaza provoca otra 'guerra' política en España

Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad de Israel, se ha referido a los detenidos de la flotilla Sumud como “terroristas”, generando gran controversia e indignación en torno al tratamiento de los activistas que han sido detenidos cuando se dirigían a Gaza para acabar con el bloqueo israelí.

En las imágenes difundidas a través de un vídeo grabado, el ministro asegura que los implicados no deben considerarse simples activistas, sino terroristas. Como no podía ser de otra manera, la declaración ha despertado debate sobre la criminalización de la protesta pacífica y la legitimidad de la acción de Israel frente a movimientos de solidaridad internacional.

Tensión política por unas acciones de carácter pacífico

El incidente se suma a la tensión política y social en la región, donde la participación de organizaciones y flotillas de carácter humanitario ha sido objeto de fuertes críticas por parte del gobierno israelí, que sostiene que representan una amenaza a su seguridad nacional.

Hasta el momento, las organizaciones vinculadas a la flotilla no han emitido un comunicado oficial, aunque tradicionalmente han defendido que sus acciones tienen un carácter pacífico y humanitario.

La situación de los detenidos: cuándo volverán a casa y a qué cargos se enfrentan

Sobre los activistas detenidos, todos ellos han sido puestos a disposición policial. Con un fuerte dispositivo, un nutrido grupo de agentes los ha fichado y examinado sus pasaportes. Unos han quedado detenidos y otros han sido conducidos en varios furgones hasta el centro penitenciario de Ktzi'ot, situado en el sur de Israel.

Hasta ahora se ha podido ver a los activistas en fotografías y en imágenes en las que aparece la reincidente Greta Thunberg, la activista ya lo intentó otra vez y podría enfrentarse a mayores cargos. Por su parte, desde el ministerio de Exteriores aún no ha facilitados el número de españoles arrestados, pero podría superar el medio centenar.

A lo largo del día, uno a uno irán ingresando en esa cárcel donde Israel tiene previsto apurar las 72 horas en las que legalmente pueden estar retenidos. Quienes estén dispuestos a salir del país sin oponer resistencia serán trasladados al Aeropuerto Ben-Gurión. Sin embargo, los que se resistan serán puestos a disposición de un tribunal especial.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores italiano fija su vuelta a casa el lunes y martes 6 y 7 de octubre.

Israel dice que da así por terminada la provocación de la flotilla. El fin de una misión de la que inexplicablemente se ha soltado un fleco ya que el Gobierno de Israel admite que una de las embarcaciones no ha sido capturada por las fuerzas navales de élite, pero sí asaltada.