El presidente estadounidense Donald Trump criticó a la activista por unirse a la flotilla humanitaria interceptada por Israel

Greta Thunberg fue deportada junto a otros 135 miembros del grupo Global Sumud Flotilla tras ser detenidos rumbo a Gaza

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido este lunes contra la activista climática Greta Thunberg, a la que calificó de “alborotadora” por haber participado en la flotilla humanitaria interceptada por la Armada israelí cuando se dirigía hacia la Franja de Gaza.

Donald Trump, sobre Greta Thunberg: “Tiene problemas para controlar su ira”

“Ella es solo una alborotadora, ¿sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico”, declaró Trump al ser preguntado sobre el incidente durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

PUEDE INTERESARTE Llega a España el último grupo de integrantes de la Flotilla a Gaza retenidos en Israel

“Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora”, añadió el republicano, en declaraciones que han generado una amplia polémica internacional.

Greta Thunberg denuncia abusos tras su detención

Thunberg llegó este lunes al aeropuerto de Atenas (Grecia) junto a 135 integrantes de la Global Sumud Flotilla, deportados por Israel tras ser arrestados la semana pasada mientras transportaban ayuda humanitaria a Gaza.

A su llegada, la activista denunció ante los medios que “Israel está intentando eliminar a una población entera”, en referencia a los palestinos y gazatíes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia”, afirmó la joven sueca, que insistió en que su prioridad sigue siendo la defensa de los derechos humanos y el fin de la violencia en la región.