“A las víctimas les digo que nunca deben tener vergüenza de denunciar lo que les han hecho sufrir por la fuerza”, ha subrayado en el Tribunal de Apelación de Nimes

Gisèle Pelicot vuelve a los tribunales en Francia tras el recurso presentado por uno de sus violadores: "Está preparada y cuenta con toda la determinación"

Gisèle Pelicot, exesposa de Dominique Pelicot, condenado a 20 años de prisión por haberla drogado durante al menos diez años para que decenas de individuos la violaran en su domicilio, se ha dirigido este miércoles por primera vez al único de los condenados que ha recurrido la sentencia: “¿Cuándo lo reconocerá? ¡Asuma sus actos!”, le ha espetado, mirándolo a la cara.

Sus palabras se han producido ante el Tribunal de Apelación de Nimes, al sur de Francia, en la tercera jornada del juicio contra Husamettin Dogan, el único que presentó recurso de los 51 hombres que ya fueron condenados en diciembre por agresión sexual y violación bajo sumisión química.

“Me violó, no es una escena de sexo. Estas escenas son horribles, siempre viviré con estas imágenes en mi cabeza”, ha señalado ante el tribunal con un discurso claro y directo.

“La sola víctima en esta sala soy yo, usted no. Asuma sus actos de una vez, siento vergüenza por usted”, le ha espetado Gisèle al acusado, quien casi un año después de la primera condena a nueve años de prisión por violación, sigue negando el delito.

Husamettin Dogan, que se enfrenta a la pena de 20 años de cárcel, el máximo en Francia, previamente había declarado ser también una víctima de su exmarido, Dominique Pelicot; una versión que contrasta con los 14 vídeos que grabó este último con el móvil, de casi media hora de duración, y en los que se ve cómo ambos hombres agreden sexualmente a Gisèle Pelicot en varias ocasiones y durante largo rato en la noche del 28 al 29 de julio.

“Estoy hasta la extenuación de un proceso que dura desde hace cinco años. Sigo afectada, porque esto es desgarrador para mí. El daño está hecho, pero quiero decir que nunca me he arrepentido de tomar esta decisión (de denunciar)”, ha subrayado Gisèle.

“A las víctimas les digo que nunca deben tener vergüenza de denunciar lo que les han hecho sufrir por la fuerza”, ha añadido.

Además, durante su comparecencia, ha mostrado su rechazo a las preguntas de Jean-Marc Darrigade, abogado Husamettin D., quien llegó a preguntarle si le gustaba exhibirse por bañarse desnuda en la piscina de su casa.

“Las víctimas se tienen que justificar todo el rato”, le ha reprochado, siendo también tajante al cuestionarla si nunca sospechó nada.

“¿Usted piensa que si yo hubiera sabido que Dominique Pelicot me drogaba no lo habría denunciado? ¿Está de broma?”, ha sentenciado.