"Ojalá se puedan curar estas heridas que ahora mismo son tan profundas, y que esta paz sea duradera”, expresa en conexión con Informativos Telecinco desde Jerusalén

El acuerdo entre Israel y Hamás para el fin de la guerra en Gaza, en directo | Pactan la liberación de los rehenes y el repliegue israelí

En el lugar de la noticia histórica que marca este jueves 9 de octubre, nuestro compañero Marcos Méndez, enviado a Israel para informarnos de la situación y la evolución de la guerra, ha expresado la emoción sentida tras conocerse el acuerdo de paz entre los de Benjamin Netanyahu y Hamás.

“Nosotros hemos venido aquí para contarlo, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero, como personas… estamos muy emocionados. Nuestros corazones están ahora mismo con los rehenes y con sus familiares, pero también con todo el pueblo gazatí”, ha expresado, manifestando su deseo de que la paz sea duradera y sirva para sanar las profundas heridas provocadas por la guerra, que el pasado 7 de octubre cumplió su segundo aniversario tras más de 730 días entre incesantes ataques y bombardeos que han reducido la Franja de Gaza a escombros.

Marcos Méndez y la situación de Gaza

“Durante estos dos años ha habido momentos en que nos hemos quedado sin palabras para describir su sufrimiento. Ojalá se puedan curar estas heridas que ahora mismo son tan profundas, y que esta paz sea duradera”, ha manifestado Marcos Méndez, quien en su primera conexión con el plató de Informativos Telecinco amanecía dando los “buenos días” con una sonrisa.

“Esta vez, sí”, expresaba en sus primeras palabras para informarnos a todos del histórico acuerdo, explicando que “ya de madrugada, Netanyahu decía que con la ayuda de Dios traerán de vuelta a casa a todos y cada uno de los rehenes”.

Al respecto, Méndez ha detallado que el primer ministro israelí ha agradecido todos sus esfuerzos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el impulso en su plan para la paz en Gaza, al tiempo en que le ha invitado a ir a Israel y hablar ante el Parlamento.

Además, a las 2:28 de la noche llegaba la confirmación de Hamás, expresaba su agradecimiento a los países mediadores: a Egipto, a Qatar, pero también a Turquía, que se ha unido en esta última fase.

Además, también han expresado agradecimiento a Donald Trump, al que le trasladaban ‘muchas gracias’ por su esfuerzo, aseverando que saben que él quiere una paz duradera y la retirada de las tropas de Israel de la Franja de Gaza.

Además, Hamás pedía a los países árabes, a los países musulmanes y al resto de la comunidad internacional, que no dejen que Israel no cumpla el acuerdo.

El Gobierno de Gaza pide a sus civiles precaución pese al acuerdo con Israel

Al respecto, las autoridades de la Franja de Gaza, bajo control de Hamás, sin tenerlas todas consigo, han pedido a sus ciudadanos que extremen la precaución y eviten las carreteras de Saladino y Al Rashid, arterias clave para que puedan moverse entre las gobernaciones del enclave palestino, ante posibles ataques del Ejército israelí, pese al anuncio de un primer acuerdo sobre el plan de paz de Estados Unidos, que ha motivado que decenas de gazatíes salgan a la calle para celebrar la noticia.

"Instamos a nuestro gran pueblo palestino a que actúe con la máxima precaución y vigilancia en sus desplazamientos y viajes, y a que no se sienta completamente seguro hasta que las autoridades palestinas competentes emitan un comunicado oficial claro y definitivo", ha señalado su Oficina de prensa en Telegram, poco después de que Hamás haya anunciado el acuerdo para la implementación de la primera fase del plan propuesto por Trump.