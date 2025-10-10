Zoe Armenteros 10 OCT 2025 - 13:08h.

La Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha apoyado los ataques del Ejército de EEUU a las embarcaciones venezolanas en el Caribe

Las reacciones al Nobel de la Paz para María Corina Machado: de Pablo Iglesias a Isabel Díaz Ayuso

María Corina Machado, la nueva Nobel de la Paz, le ha quitado el galardón a Donald Trump, un político en el que la líder de la oposición venezolana confía para librarse del Gobierno chavista de Nicolás Maduro. En más de una ocasión, esta activista de 58 años, ha mostrado su apoyo a las políticas del republicano y al Gobierno de Israel, al que prometió reconocer en cuanto llegará al poder en Venezuela.

Las deportaciones masivas de miles de ciudadanos venezolanos que se habían refugiado de Maduro en Estados Unidos no fueron alabadas pero tampoco criticadas por María Corina Machado, que pidió que se verificara la identidad de los detenidos para determinar quiénes eran miembros de los grupos criminales de Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, a los que asegura sostienen al régimen de Nicolás Maduro.

Sobre las maniobras militares de Donald Trump en el Caribe, para atajar supuestamente el narcotráfico, la Nobel de la Paz venezolana, solo ha tenido palabras elogiosas, en contraste con otra parte de la oposición de Maduro. María Corina Machado ha reavivado a sus seguidores asegurando que estaban a unas pocas "semanas” para un cambio político y el regreso de miles de venezolanos, al país.

Sobre Oriente Medio, en los últimos meses, María Corina Machado, también ha mostrado sintonía con el Gobierno de Estados Unidos apuntando directamente a Venezuela, bajo el régimen de Maduro, como "el gran aliado de Putin en América Latina". En plena operación militar estadounidense en el Caribe contra embarcaciones a las que Trump acusó de dedicarse al tráfico de drogas, la nobel venezolana enfureció al Gobierno chavista al asegurar que Venezuela construía drones de combate con tecnología iraní.

“Venezuela es el único otro país en el hemisferio occidental, además de Estados Unidos, que tiene capacidad de construcción de drones de combate, obviamente de origen iraní, que funciona aquí, en la Base Libertador”, aseguró la opositora de Maduro.

“Venezuela está a horas de la Florida no a la distancia de Teherán. Y tú me dirás si en el contexto como el que vivimos esto no es una amenaza real”, dijo en declaraciones medios de la oposición. Las declaraciones fueron recibidas como una declaración de guerra y fue acusada de trumpista por el Gobierno venezolano.

María Corina Machado ve en Estados Unidos un apoyo imprescindible para sacar del Gobierno de Venezuela a Maduro, que se mantuvo en el poder tras unas elecciones el 28 de julio de 2024, llenas de irregularidades y falta de transparencia. Así se lo hizo saber a Donald Trump Junior en una entrevista en la que expresó su esperanza en Estados Unidos para restaurar el orden y la prosperidad en Venezuela

María Corina Machado, guiños al Gobierno de Netanyahu

María Corina Machado prometió en 2020 que restablecería las relaciones diplomáticas con Israel si llegaba al gobierno; desde el gabinete de Netanyahu también le han hecho guiños cómplices a la oposición venezolana al reconocer a Edmundo González Urrutia, como auténtico presidente de Venezuela y el Ministro de Exteriores de Tel Aviv, Gideon Saar, los invitó a Israel para en apoyo a su lucha “legítima y justa por la libertad y la democracia”.

Machado, durante el último año, se ha visto obligada a vivir escondida en Venezuela, a pesar de las graves amenazas contra su vida, una decisión que le ha granjeado el respeto y la admiración de millones de personas, que la consideran la líder de la oposición en Venezuela, merecedora del Nobel de la Paz.