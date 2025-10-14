Ricardo, tío de un rehén liberado por Hamás: "Se van a poder recuperar. Estamos felices"

Israel recibe a los 20 rehenes con vida que Hamás tenía secuestrados

Tras el acuerdo de paz más esperado, los último 20 rehenes israelíes que aún permanecían con vida secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 están ya de vuelta en Israel junto a sus familias.

'La mirada crítica' ha podido entrevistar en directo a Ricardo Grichener, tío de un rehén liberado en febrero de esta mismo año tras ser secuestrado en aquel festival de música electrónica.

Israel celebra la liberación de los 20 rehenes vivos

"Estamos felices porque se van a recuperar. Ayer lo celebramos todos juntos y fue muy bonito", ha arrancado.

Sobre cómo se encuentra ahora su sobrino tras ser liberado hace unos meses de ese cautiverio, Grichener ha respondido: "No es fácil y era muy complicado para él porque además sus dos amigos permanecían secuestrados. Ahora va a estar con ellos y va a poder recuperar, porque hasta ahora tenía algo dentro que no le dejaba ser feliz".