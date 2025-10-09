Fedea advierte que los nacidos desde 1992 perderán con la reforma de Escrivá: pagarán más y cobrarán menos.

Fedea estima que todos los nacidos a partir de 1992 saldrán perdiendo con la reforma de pensiones impulsada por José Luis Escrivá. Los jóvenes de hoy pagarán más, pero cobrarán menos cuando se jubilen.

‘La mirada crítica’ ha hablado en directo con el economista Gonzalo Bernardos sobre esta reforma. Según explica: “La reforma de pensiones de Escrivá buscaba aumentar los ingresos por cotizaciones sociales y reducir el déficit. No lo ha conseguido porque cada vez se jubilan más personas y las nuevas pensiones son más altas. Los nuevos jubilados ya cobran, de media, cerca de dos mil euros, por lo que el sistema ha empeorado y el déficit ha aumentado. Para los jóvenes supone pagar más por cotizaciones sociales, pagar más impuestos y, muy probablemente, recibir bastante menos de lo que perciben los jubilados actuales”.

Gonzalo Bernardos: "Nos afecta a todos los trabajadores, porque a partir de ese año se harán dos aportaciones a la Seguridad Social"

Bernardos propone algunas posibles soluciones que ya se están aplicando en Europa: “O nos jubilamos más tarde, como en Dinamarca, donde en 2040 se jubilarán a los 70 años, o cobramos menos pensión, como ocurre en Alemania, donde el Estado da un subsidio de 10 euros mensuales a los niños de entre 6 y 18 años para fomentar el ahorro y complementar la pensión. Como esas dos medidas son bastante desagradables y afectan al grueso de los votantes, estamos viendo que, a través de esta reforma fallida, los jóvenes empeoran su situación para que los mayores conserven sus privilegios”.

Por último, se refiere a la reducción de las nóminas que comenzará en 2026: “Esto nos afecta a todos los trabajadores, porque a partir de ese año se harán dos aportaciones a la Seguridad Social: una será la cotización de toda la vida y la otra, una contribución adicional destinada a una ‘hucha de las pensiones’”.