Israel espera el regreso de los rehenes: aún permanecen 48 hombres, 20 vivos, en poder de Hamás

Israel espera la entrega de los rehenes de Hamás puesto que es uno de los puntos prioritarios para que tenga éxito el alto el fuego

Acuerdo histórico entre Israel y Hamás por la paz en Gaza: ¿qué dice la primera fase del plan de EEUU que han aceptado?

La entrega de los rehenes que fueron capturados por Hamás el 7 de octubre de 2023 es uno de los puntos fundamentales para que tenga éxito el alto el fuego en la Franja de Gaza, según informa en el vídeo Paula Alás. En el enclave palestino aún permanecen 48 cautivos, 28 de ellos fallecidos.

Los emocionados familiares, aunque celebran el fin de la guerra y agradecen la intervención clave en el conflicto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestran cierta cautela ante un intercambio que pondría fin a muchos meses de verdadera angustia.

Entre los que se cree que siguen con vida, y que podrían regresar a sus casas este próximo lunes, cuando se firma el pacto en Egipto, sólo hay 20 hombres menores de 40 años, que son soldados, jóvenes del festival Nova y civiles de colonias fronterizas.

Liberación de 1.700 presos palestinos

Uno de ellos es Evyatar David, de 24 años, visto hace unos meses cavando su propia tumba en un vídeo difundido por la milicia palestina. Otro es Rom Braslavski, de 21 años, guardia de seguridad del festival, quien apareció extremadamente delgado y rogando comida para la Franja.

Hamás no cuenta, entre sus secuestrados, con mujeres, niños ni ancianos. El motivo es que ya fueron puestos en libertad en intercambios anteriores.

Por otra parte, el pacto alcanzado también prevé la liberación de 1.700 presos palestinos, de los cuales 250 están sentenciados a cadena perpetua y tienen un largo historial de atentados.

Eso sí, Israel mantiene su línea roja y no pondrá en la calle a los autores de la matanza de hace poco más de dos años ni a importantes líderes políticos que han sido encarcelados.

Primera noche "tranquila" en Gaza

La noche de este viernes y madrugada del sábado fue la primera "tranquila" en la Franja de Gaza tras meses de incesantes bombardeos cuando se cumple un día del esperado alto el fuego en el territorio palestino, donde sus residentes se centran ahora en volver a ver lo que queda de sus casas y en recuperar a sus muertos.

"Anoche fue una noche tranquila, la primera noche sin bombardeos desde el comienzo de la guerra a excepción de los días de calma de noviembre de 2023 y enero de 2025", dijo a EFE Mohammad, un médico gazatí, desde la ciudad de Gaza. Este médico sólo recuerda ese silencio en las dos treguas anteriores, que también dieron un respiro a la población.

A su hospital, afirma, ya no están llegando las decenas de muertos que ingresaban antes cada día, sino los cuerpos de los cuerpos que se van recuperando poco a poco de los escombros, donde siguen los restos de al menos 7.000 gazatíes, según cálculos del Ministerio de Sanidad del enclave, que ha reportado más de 67.000 fallecidos por fuego israelí en dos años de ofensiva.

"Por primera vez en mucho tiempo, conseguimos dormir sin miedo ni preocupaciones", explicó por su parte Zaher, otro gazatí que tuvo que abandonar la capital hace unas semanas con su familia para desplazarse hasta Deir Al Balah, en el centro, y refugiarse allí en una tienda de campaña.

Zaher recuerda cómo anoche los gazatíes salieron a las calles arrasadas de Deir Al Balah y pudieron caminar por ellas tranquilos, saludando a sus amigos y celebrando un esperado fin de la ofensiva.