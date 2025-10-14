Compartir







El Gobierno propone subir la cuota mensual de los autónomos que pagan por las cotizaciones sociales durante los próximos años. Un autónomo que tenga una base mínima de entre 670 y 900 euros paga actualmente una cuota de 200 euros al mes, pero en 2026 pasará a pagar 234 euros y en 2027 alcanzará los 249 euros. En dos años, la tarifa mensual aumentará en 50 euros, lo que supone 600 euros más al año que dejarán de ingresar.

‘La mirada crítica’ ha hablado en directo con Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos, sobre esta subida: “Es un sablazo. El Gobierno está en una burbuja y no sabe la situación que están viviendo los autónomos y gran parte de las familias españolas. Entiendo que los datos macroeconómicos estén ahí, pero no pueden nublar la realidad: los autónomos cada vez están en una situación más complicada. Es un sablazo que los autónomos no pueden soportar”.

Lorenzo Amor: "El real decreto que el Gobierno elabore no va a contar con nuestro aval”

Amor ha explicado el acuerdo alcanzado hace unos años: “Cuando llegamos a un acuerdo en 2022, se estableció que el 75% de los autónomos pagarían menos o igual que en ese año, y solo un 25% pagaría un poco más. Con lo que nos propuso ayer el Gobierno, el 100% de los autónomos va a pagar más en los próximos tres años, y no un poco más, sino alrededor de 600 euros adicionales, incluso los que ganan menos de 1.500 euros”.

Además, ha asegurado que ha mantenido contactos con distintos partidos políticos para frenar la medida: “Menos mal que el Congreso va a tumbar este sablazo. Ayer mismo mantuvimos conversaciones con el PP, con Vox y con Junts, y a lo largo del día de hoy hablaremos con otros partidos. Desde luego, el real decreto que el Gobierno elabore no va a contar con nuestro aval”.